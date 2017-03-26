不滿琵琶別抱 他市場散佈前女友裸照
2017-03-26 18:09
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕尹姓男子不滿女友另結新歡，竟在市場發送她的裸照，新竹地院依散布猥褻物品等罪判刑。
判決書指出，43歲尹姓男子不滿小他6歲的女友另結新歡，甚至合夥開店，他竟印出前女友露胸、下體，與口交的猥褻照片，上面寫著「竹南鎮、老闆娘服務好口技好，陰唇外翻」文字，並於104年底某日清晨4點到6點間在竹南市區發送給民眾，損毀前女友名譽，被害人清晨在地上撿到自已的裸照，當場氣炸。
當天早上10點左右，尹男見被害人未回應，竟打電話給她「你趕快去你家門口看看啊！你去看看就知道了，你去看看嘛，還有你店門口，你最好趁現在去，趁還沒有很多人在菜市場走來走去的時候，可能還可以撿回幾張，你跟他做，我就不會讓你做下去！」等語，企圖逼迫她不得與新歡合夥做生意，以脅迫方式妨害他人行使權利，只是被害人憤而報警。
由於尹男坦承所有犯行，法官依散布猥褻物品4月、犯強制未遂罪4月，應執行徒刑6月，可易科罰金。緩刑3年，期間付保護管束，並遠離被害女住家及商店1百公尺遠及禁止對被害人為騷擾、通信、通話或其他非必要的聯絡行為。
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