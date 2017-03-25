司改會議》 張靜：陪審、參審制為重要里程碑
2017-03-25 14:24
〔記者陳慰慈／台北報導〕推動陪審制的台灣陪審團協會理事長張靜，今天在參加司法國是會議第四組公聽會前，向與會法官發送玫瑰，指出在司法院長許宗力眼中，在台灣推動陪審團制就像在沙漠中種玫瑰，他希望可以將玫瑰種在台灣司法上，認為今天的陪審、參審制的討論，關乎未來司法審判制度的變革，是非常重要的里程碑。
張靜說，以往關於陪審制或參審制優劣，大家都流於盍各言爾志，兩邊的對立是為了一個理念之爭，公聽會結束後也就不了了之，他希望今天的會議能聚焦，畢竟目前單獨職業法官審判制度，人民有80%的不信任，今天的公聽會全程直播，大家可以看看自己支持哪一邊。
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