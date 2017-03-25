知人知面不知心！多年好友竟這麼做

2017-03-25 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓髮型設計師開在台中市的兩家美髮院一天內接連遭竊，警方發現美髮院門窗均無遭破壞侵入跡象，研判係熟人所為過濾相關監視器提供被害人指認，驚見竊賊竟是認識多年的廖姓好友循線逮人，廖男坦認因缺錢花用才出此下策，氣的黃男痛批：虧我還跟你稱兄道弟，真的是知人知面不知心﹗

台中市第五分局文昌派出所本月中旬接獲37歲的黃姓髮型設計師報案，指分別開在北屯區旅順路、興安路上的兩家美髮院竟在一天內接連遭竊賊闖空門行竊，損失電腦、監視器主機及現金共2萬多元。

巡佐鄭宏彬、警員陳政宏等4員立即分頭訪查蒐證並過濾週邊監視器，發現案發當天一名可疑男子侵入美髮院行竊後徒步至附近駕駛一部租賃自小客離去，整個犯案過程好像對環境很熟，頗有熟門熟路之態，經警方提供相關資料供被害人指認，驚見竊嫌竟很像是多年熟識的同齡廖姓好友。

警方立即前往竊嫌租賃汽車的車行調查，並前往廖男位於潭子區住家埋伏，發現其使用交通工具與美髮院附近停放的犯案車輛吻合動手逮人，廖男坦承犯案，供稱當天原本是要到黃男住處找他聊天，見大門未關遂進入屋內拿走黃男兩家美髮院的鐵門遙控器後開啟行竊。

廖男表示，因缺錢花用僅一天時間就將竊得的贓物低價賤賣，除用來還債連同現金全數花完，氣的被害黃男直搖頭：真的是誤交損友﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。