女車內燒炭自殺竟「發爐」！轎車燒成廢鐵
2017-03-25 12:19
女子燒炭自殺不成反燒毀自己轎車，車旁還散落疑似燒炭的爐火。（記者湯世名翻攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕一名38歲謝姓女子疑與男友發生感情糾紛，今天凌晨開車到彰化縣花壇鄉，在轎車內點燃炭火後，一口氣吞下10多顆安眠藥自殺，不料炭火竟引燃車室地毯火苗，造成車內煙霧迷漫，大火瞬間延燒，謝女受不了熱度與煙霧嗆鼻奪門而出，消防單位據報趕往搶救，整輛車燒成廢鐵，謝女經洗胃後已無生命危險。
彰化縣消防局今天凌晨1時30分接獲民眾報案指出花壇鄉長春村南方一巷有一輛轎車火燒車，大批消防員趕往現場，發現整輛車被大火吞噬，立即佈下水線灌救，短短數分鐘內將火勢撲滅，消防員發現路旁一名女子呆坐著，身旁還有身分不明男子。
彰化警分局三家派出所派員前往了解，發現該名謝姓女子是從嘉義市開車到彰化縣花壇鄉，隨機選定地點後，即在車內乘客座引燃炭火企圖自殺，並一口氣吞下10多顆安眠藥，坐在駕駛座上準備迎接死亡，不料炭火意外引燃地毯火勢，且火勢迅速蔓延開來，整輛車旋即陷入火海，謝女疑因受不了車內煙霧瀰漫與大火高溫，趕緊奪門而出。
警方調查，謝女的男性友人根據其手機GPS定位找到轎車，發現謝女就坐在路旁，所幸僅受驚嚇，消防單位將謝女送醫進行洗胃後，已無生命危險，警方了解發現謝女疑與男友發生感情糾紛，因此想不開而燒炭自殺，反因受不了車內高溫奪門而出，卻造成自己的轎車被燒成廢鐵。
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