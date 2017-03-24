新竹娃娃機大盜偷錢偷音響 受害業者恐慌
3名娃娃機大盜專挑單價昂貴的3C產品機台下手，擊破玻璃後，大肆搜刮機內硬幣和麥克風、藍芽喇叭、行動電源等產品。 （記者廖雪茹翻攝）
［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉一家夾娃娃機業者，兩度遭3名宵小洗劫，專挑單價昂貴的3C產品機台下手，只花一秒鐘擊破玻璃後，大肆搜刮機內硬幣和麥克風、藍芽喇叭、行動電源等，行竊過程不到3分鐘，總損失卻超過25萬元；警方表示，已鎖定特定對象查緝中。
警方表示，湖口鄉一家夾娃娃機專賣店，去年12月28日凌晨2點多，遭3名戴帽子、口罩、手套的男子，專挑單價昂貴的3C產品機台下手，分工合作，利用特製工具，在娃娃機前用力一壓，玻璃便應聲而碎，機內硬幣，以及卡西歐手錶、Q7麥克風、藍芽喇叭、行動電源、藍芽耳機和四軸直升機等產品，全遭洗劫一空。
警方獲報到場時，現場滿地都是玻璃碎片，共有4台機台被破壞。業者調閱監視器畫面一看，其中一名男子先來店內假裝客人巡視環境，隨後另兩名同夥再進入行竊；歹徒原本還想直接搬走夾娃娃機旁的匯幣機，所幸拖到店門口時，正好有人進來才作罷，行徑十分囂張。
業者說，2月4日他補完娃娃機台貨品，當晚機台竟又再次遭到破壞，歹徒以同樣手法，偷走娃娃機內昂貴的音響、麥克風等，前、後損失初估超過25萬元。
新竹地區同行聽到專業的娃娃機大盜橫行，個個十分恐慌。警方表示，3名歹徒駕駛偷來的廂型車犯案，已擴大調閱監視器畫面，循線查緝中。
3名娃娃機大盜專挑單價昂貴的3C產品機台下手，擊破玻璃後，大肆搜刮機內硬幣和麥克風等產品。（記者廖雪茹翻攝）
3名娃娃機大盜專挑單價昂貴的3C產品機台下手。（記者廖雪茹翻攝）
歹徒原本還想直接搬走夾娃娃機旁的匯幣機，所幸拖到店門口時，正好有人進來才作罷，行徑十分囂張。（記者廖雪茹翻攝）
3名娃娃機大盜擊破玻璃後，大肆搜刮機內硬幣和麥克風、藍芽喇叭、行動電源等產品。（記者廖雪茹翻攝）
3名娃娃機大盜搜刮機內硬幣和麥克風、藍芽喇叭、行動電源等產品。（記者廖雪茹翻攝）
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