5男騎越野機車擅入火炎山 被警送辦
〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市40歲陳姓男子，喜愛騎越野機車，他透過網路社群平台號召同好，一同進入火炎山自然保育區內馳騁，破壞區內自然狀態，由於該區非經主管機關許可，不得任意進入，保安警察第七總隊第五大隊接獲林務局通報，循線通知陳男等5人到案說明，訊後依違反文化資產保存法送辦。
保七總隊第五大隊表示，苗栗三義鄉的火炎山，是台灣南、北氣候的分水嶺，因大安溪溪水的切割，加上侵蝕、崩塌作用，而形成壁立山峰、礫石層、卵石流、地下伏流等特殊地形景觀；政府為維護自然地質景觀及保育原生馬尾松植群，提供教學及學術研究之用，民國75年6月，公告成為「火炎山自然保留區」，非經主管機關許可，不得任意進入其區域。
不過，喜愛越野機車運動的陳男，看上火炎山的陡峭壁立，認為是具挑戰度的越野場域，渴望征服，於今年1月4日，在網路社群平台上，公然號召越野機車同好，約定於1月8日前往火炎山自然保留區尋求刺激；當天除了陳男，還有來自新北市的43歲林姓、39歲杜姓、41歲曾姓男子及居住台中的40歲外籍人士一同前往。
警方說，5人為避免被登山客及巡守隊發現報警，約定早上6點進入火炎山自然保留區第3條沖蝕溝，5輛越野機車沿著沖蝕溝中的卵石流往上騎，沿途破壞卵石流的自然狀態，且機車之機油外漏，油漬也汙染沖蝕溝之卵石。
事後，陳男更將全程騎乘越野機車的影片，張貼在社群平台上炫耀，並留言「我有叫警察到出口攔截…，沒遇到嗎？」
警方循線通知5人到案，5人都坦承，但都辯稱，不知道自然保留區要申請核准才能進入。而陳男對於留言所稱「我有叫警察到出口攔截…，沒遇到嗎？」，則辯稱是與朋友開玩笑的。
由於陳姓男子等人行為，已違反《文化資產保存法》第86條第1項，自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態。全案偵詢後，將陳男等5人，依違反文化資產保存法送辦。
警方呼籲，自然保留區係依據《文化資產保存法》所公告劃定，屬於法定區域，依法禁止改變或破壞其原有狀態，且保留區設立是為保護特有生態系、保護瀕臨絕種之生物或地質地形景觀、保存基因庫、提供生態研究場所等，非經主管機關許可，不得任意進入其區域。
若民眾未經主管機關許可，任意進入自然保留區者，可罰3萬到15萬元。若任意改變自然保留區或破壞其原有自然狀態者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金。
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標題：5男騎越野機車擅入火炎山 被警送辦
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