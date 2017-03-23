唐飛摔倒送醫急救 竟和辜成允同酒店
2017-03-23 20:08
〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長唐飛傳出在昨晚於晶華酒店下樓梯時跌倒，所幸送醫後恢復狀況良好，情況穩定。值得注意的是，唐飛跌倒的地方，和台泥集團前董事長辜成允跌倒的地方一模一樣。
《蘋果日報》報導，唐飛昨晚在晶華酒店3樓宴會廳和友人餐敘，結束後走樓梯下樓，結果不慎跌倒，左肩著地，但幸好頭部沒有受傷，緊急送醫急救，今上午手術後，恢復狀況良好。
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