快取寶負責人疑落跑 檢調搜別墅「無人在」

快取寶儲物櫃仍正常營業。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-23 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕設置在台北捷運與雙北各據點的智慧型取貨儲物櫃服務商「快取寶」，負責人孫岳澤驚傳周轉不靈、欠債百億，甚至疑似出境到香港，檢調今天前往孫的別墅搜索，卻發現人已不見蹤影。

根據《蘋果日報》報導，快取寶負責人孫岳澤夫婦疑似出境香港，支票陸續跳票引起投資人恐慌，檢調著手偵辦，請鎖匠打開孫在嘉義的別墅，前往搜索，卻發現已無人在家，只取了一些物證追查。

「快取寶」臉書粉絲團日前發聲明，指孫岳澤個人財務處理方式，為其個人行為，與快取寶公司無關，會維護消費者權益不受影響；不過，嘉市府社會處昨證實，近來接獲孫旗下阿旺獅、昕世界管理顧問公司等兩家公司的通報，要資遣共10人，由於這些員工都由快取寶公司管理，已聯繫需出面調解委員會。