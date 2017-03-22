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慟！手球女國手邱佩雯 檳榔攤前遭客運撞死

中壢客運公車撞進早餐店及檳榔攤，並撞死手球女國手。（記者李容萍翻攝）

2017-03-22  22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新屋交流道附近，今天晚上發生一件客運車衝撞路旁早餐店及檳榔攤的車禍，一位女子卡在車底，消防隊員立即利用破壞器材搶救，因撞擊猛烈，女子被救出時已明顯死亡；警方通知家屬才得知慘死女子是手球國手邱佩雯，曾獲「2015第三屆東亞U22手球錦標賽」第三名。

警方調查，案發當時，目前就讀台北市立大學碩士班的邱佩雯（23歲）駕駛自小客車，到民族路二段一處檳榔攤前下車買水後，準備轉身上車時，遭李姓司機（52歲）駕駛的中壢客運公車撞擊，整個人被掃進公車下方，動彈不得，消防隊救出時，邱女已明顯死亡，家屬接獲警方通知悲痛不已。

案發當時，客運車上沒有乘客，肇事司機額頭、膝蓋受傷，緊急送醫並無大礙；這件車禍發生後還波及路旁檳榔攤及早餐店，現場一片狼籍。

目擊民眾表示，司機下車精神恍惚，司機向警方供稱，行經肇事路段身體不適，車輛失控，警方漏夜調查車禍原因。

手球女國手邱佩雯。（翻攝網路）

中壢客運公車撞進早餐店及檳榔攤。（記者李容萍翻攝）

中壢客運公車撞進早餐店及檳榔攤。（記者李容萍翻攝）

中壢客運公車撞進早餐店及檳榔攤，並撞死手球女國手。（記者李容萍翻攝）

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