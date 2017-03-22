溫翠蘋控訴癌妹遭騙上百萬 經銷商：未宣稱療效

2017-03-22 18:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］前中國小姐溫翠蘋的么妹Jessica罹患乳癌，溫翠蘋透露妹妹陸續花上百萬元，向經銷代理商李得仕，購買和服用宣稱可讓腫瘤細胞變良性的睡蓮原精，但使用後病情反惡化；經銷商李德仕回應表示，販賣前未特別宣稱產品有治癌功效。

溫翠蘋透露，罹癌的妹妹終止化療，認識賣睡蓮產品的李得仕，花了上百萬，喝了聲稱可以治癌的蓮花香精，沒想到癌症病情反而惡化；宜蘭縣衛生局今日下午會同縣政府警察局刑警大隊，前往位於礁溪鄉的蓮精產品形象館稽查，帶走相關產品回去化驗，預計3週後結果就會出爐。

至於經銷商李得仕，原本從事資訊業，5年前來到宜蘭，當起陳金助蓮花田的採花工，之後轉型為經銷商，所有有機花卉以及副產品都由陳金助所栽種，他受訪時表示，今年1月份在體驗活動中認識了溫小姐，也知道溫的身體出狀況。

但李得仕強調，所有的蓮花產品都是天然有機栽植，至於蓮花原精的部分，一瓶要價3萬元，是因為花材耗費巨大，要使用到上千朵睡蓮，單是花材價格就要上萬，所以製造的量非常稀少，原本也只有自己使用，沒有對外販售，溫小姐是唯一一位銷售的對象。

李得仕說，以後不會再對外販售了，對家屬的心情感同身受，但是產品的使用部分溫小姐相當清楚，蓮花原精以滴食方式服用，可以恢復元氣，但販售前並沒有聲稱有治癌功效。