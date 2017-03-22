浩鼎案》檢變更起訴法條 翁啟惠最重可判無期徒刑

2017-03-22 15:08

［記者黃捷／台北報導］浩鼎案今開庭，浩鼎董座張念慈、前中研院長翁啟惠原遭依「不違背職務行收賄」起訴，可處7年以上徒刑，但檢方今指出，翁以女兒帳戶收受3000張浩鼎股票，以及未揭露浩鼎持股的行為，不僅違反中研院《科技移轉利益衝突迴避處理原則》，院長職權也無從過問技轉合約，當庭將起訴法條變更為刑度較重的「違背職務行收賄」，最重可判無期徒刑。

士林地院今天開庭原訂釐清翁啟惠身為院長的法定職務，浩鼎150萬技術股行收賄流程及張、翁對價關係，以及3000張浩鼎股票行收賄流程及張、翁對價關係，但因檢方針對3000張浩鼎股票部分臨時變更起訴法條，翁、張的辯護律師也表示對此無法進行答辯，法官裁定先整理前兩部分爭執、不爭執事實，第三部分將於5月3號開庭審理。

翁啟惠庭後受訪表示，中研院技轉程序一般人不太了解，大部分人也不知道他仍繼續做研究，具有創作人身分，其實技轉合約最高層級只到副院長，他從未以院長身分介入與浩鼎的合約，最多只有提供技轉承辦人建議，不清楚檢方為何會變更法條，並聲稱他從不知道有150萬技術股這件事。

檢方起訴指出，張念慈為取得翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，2011年企圖以150萬浩鼎技術股行賄，最後僅達成期約賄賂；2012年再以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒為人頭收受，同意張派員進入中研院學習，攜出研究成果。