司改會議》檢察官壯年「養老」？ 林孟皇：裁撤高檢署...

司改國是會議第3組分組會議，今天討論檢察官定位。（記者錢利忠攝）

2017-03-22 12:29

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第3組分組會議今天討論檢察官定位，司改委員、高等法院法官林孟皇，針對高檢署檢察官員額比例過高、勞役不公，優秀檢察官到壯年即到高檢署「養老」等疑慮提出書面意見，可能改革方案包括，減少檢察官派駐與犯罪偵查工作無直接關係的機關、團體，以及裁撤高檢署等作法。

林孟皇指出，對照日本法制，我國配置在高檢署的檢察官員額比例過高，且檢察官大量派駐與犯罪偵查並無關連的行政機關，例如各行政執行署分署、政風處處長等，犯罪偵查壓力重擔全部在地檢署檢察官身上。

林孟皇認為，最有辦案經驗，曾擔任過地檢署主任檢察官的優秀檢察官人力，竟於壯年即開始到高檢署「養老」，明顯是人力資源的浪費；何況因主任檢察官、高檢署檢察官地位尊崇、勞役少、工作壓力輕，所產生的人事升遷圖（檢察官、主任檢察官、高檢署檢察官、檢察長），加上法務部長擁有圈選權，更會產生仰承上意、扭曲法律理性辦案的現象。

法務部長邱太三昨天則開記者會表示，將推動檢察長指揮權陽光化，落實檢察長責任，節制檢察長對檢察官會議決議的裁量權，如檢察長對檢察官會議的決議有意見，應交由檢察官會議復議，如對復議結果仍有意見，應以書面載明理由，才能變更。

此外，檢察長行使個案指揮監督權、職務收取權或移轉權，也應以書面發布，如未依規定，檢察官可請求評鑑。

針對現行檢察人力不足的問題，邱太三曾指出，因目前檢察人力不足，如能經由司改國是會議推動檢查人力、物力增補完備，即可擴大「己案己蒞」的範圍。邱太三指出，將調整一、二審檢察署人力，增設一審主任檢察官，強化主任檢察官帶領團隊辦案的模式，除了鼓勵有經驗的幹練檢察官留任一審之外，必要時將調撥二審檢察人力至一審，並增設一審的主任檢察官缺，一審檢察官將改為3至4人為一組，每組設主任檢察官，帶領並強化團隊辦案。

林孟皇所提出的可能改革方案則包括，裁撤高檢署；主任檢察官制；檢察一體、檢察自治等。針對裁撤高檢署的部分，檢察體系應採偵查與公訴職權合一，得分組辦案，於提起公訴後，由偵查檢察官或其同組組員到庭善盡舉證責任；在刑事訴訟改採續審兼事後審後，不起訴處分不應具有實質確定力、緩起訴做成之前應取得法院的同意、廢除再議制、採行己案己蒞後，應裁撤高檢署。

主任檢察官制的部分，地檢署主任檢察官應由該署檢察官票選1.5倍人選，再由檢察長圈選（員額較少的地檢署另行規定）送檢審會同意，法務部長不應享有圈選權；或廢除主任檢察官之制，改設資深檢察官制。在高檢署未廢除前，應建立各級檢察官輪調歷練制度，減少高檢署人力配置；各地檢署黑金組主任檢察官優先派任高檢署回任者；檢察署應以偕同辦案為原則，由主任檢察官共同具名從事犯罪偵查，並互相支援到庭實施公訴。

檢察一體、檢察自治的部分，檢察官事務分配應由檢察官會議決定，以促使檢察體系內部決策民主化、透明化；檢察官分組辦事，為確保適才適所及課責機制，各組組長（主任檢察官）的選任、組員的配置等，皆應由檢察官會議討論後決定。檢察首長行個案指揮監督權、職務收取權或職務移轉權時，應以書面行之。檢察首長未依規定提出書面時，檢察官應請求檢察官評鑑委員會對違反者進行個案評鑑。

（2017-03-22 13:16更新）