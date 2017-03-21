中壢「藍色多惱河」抓到了！ 網友酸不用出國看

中壢「藍色多惱河」抓到禍源了！（圖擷自臉書「我是中壢人」）

2017-03-21 09:36

〔記者李容萍／桃園報導〕抓到了！

桃園市中壢區中平國小旁大排水溝，昨天疑似有不肖業者偷排廢棄物或廢水，出現被染藍的溪水，民眾報請環保單位循「色」稽查，在地「我是中壢人」臉書專頁也同步PO文，引起網友大罵偷排者「夭壽、沒道德，很可惡」，建議懲罰凶手喝10公升廢水，還KUSO說這是藍色多「惱」河，不用出國就有得看了。

市府環保局昨天深夜至舉報地點過嶺路一段26巷後方勘查，現場溝渠內殘留有藍色廢水，再循水路至上游追查，於民族路五段發現該址有一從事紙箱印刷，且大門外水溝蓋也殘留有藍色痕跡。

經進廠勘查，發現該廠是從事紙箱印刷作業，會同廠方人員至作業區勘查，其設有一座印刷機，經查該廠員昨天下午將清洗印字版產生的藍色油墨廢水，以25公升塑膠桶盛裝，並傾倒至大門外溝渠，後續流至下游承受水體（雙連溪），汙染水汙染了管制區。

環保局依違反水汙染防治法第30條第1項規定，可處3萬至300萬元罰款，並限期業者22日下午5時前完成改善。