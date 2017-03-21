| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》波多黎各又轟 3：2超前荷蘭 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

驚險！行車失控翻覆 大貨車險闖鐵軌

大貨車失控翻覆，險闖入鐵路軌道（記者蔡政珉攝）

2017-03-21  09:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今天凌晨4點左右，苗栗縣通霄鎮一輛由何姓男子駕駛的大貨車，突然失控從台一線北上車道轉彎撞上中央分隔護欄後，衝向南下車道，撞壞台鐵鐵道與台一線間的鐵絲網籬笆，躺在距離軌道約3公尺地方，霎那間巨大聲響讓不少鄰近居民都被嚇醒。

警方到場處理後，發現何男酒測值為0，駕駛則稱是因為看到有狗出現在視線前方，想要閃避才會釀禍，不過警方仍要進一步調查肇禍原因。到場協助處理交管的通霄救難協會人員看到狀況則直呼，實在太驚險「差點就壓到軌道」。目前拖吊車還在嘗試吊離大貨車，至於損失目前還無法估計，只知道大貨車所載的貨物為廢鐵。

廣告
  • 大貨車失控翻覆，險闖入鐵路軌道（記者蔡政珉攝）

    大貨車失控翻覆，險闖入鐵路軌道（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大貨車 翻覆 鐵軌
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：驚險！行車失控翻覆 大貨車險闖鐵軌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.