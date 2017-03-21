驚險！行車失控翻覆 大貨車險闖鐵軌

大貨車失控翻覆，險闖入鐵路軌道（記者蔡政珉攝）

2017-03-21 09:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今天凌晨4點左右，苗栗縣通霄鎮一輛由何姓男子駕駛的大貨車，突然失控從台一線北上車道轉彎撞上中央分隔護欄後，衝向南下車道，撞壞台鐵鐵道與台一線間的鐵絲網籬笆，躺在距離軌道約3公尺地方，霎那間巨大聲響讓不少鄰近居民都被嚇醒。

警方到場處理後，發現何男酒測值為0，駕駛則稱是因為看到有狗出現在視線前方，想要閃避才會釀禍，不過警方仍要進一步調查肇禍原因。到場協助處理交管的通霄救難協會人員看到狀況則直呼，實在太驚險「差點就壓到軌道」。目前拖吊車還在嘗試吊離大貨車，至於損失目前還無法估計，只知道大貨車所載的貨物為廢鐵。