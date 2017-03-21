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船長跨海討回遭詐260萬辛苦錢 台灣要解決三大國際化問題

2017-03-21  07:04

〔記者洪定宏／高雄報導〕本報獨家披露屏東縣潘姓船長遭詐騙260萬元血汗錢，耗時近3年終於跨海討回的故事；但律師發現，台灣金融作業與國際接軌尚有差距，三大國際化不足問題，造成追回款項的困擾。

首先是匯款水單，民眾到銀行外匯單位匯款到國外，不須提示護照，行員登打中文姓名，還要註明其英文姓名，可能造成行員登打的英文姓名拼音與護照不同，以致港警對是否為同一人，產生疑義。

再者，被害人的存摺封面顯示「彰化銀行CHB CHANG HWA BANK」，與銀行登記的「彰化商業銀行股份有限公司CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD」全稱，有相當差距，也被質疑是否為原匯出銀行。

因被害人提出存摺與護照正本、匯款資料，並解釋在台灣開戶僅以中文姓名為準；銀行名稱問題，則比對「國際匯款代碼」（SWIFT Code）解決。

最後是欠缺西元年份，台灣慣用中華民國紀元，香港警察必須自行換算為西元，造成行政作業的困擾。

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  • 在香港警察總部等單位協助下，潘姓船長終於討回被詐騙的鉅款。（記者洪定宏翻攝）

    在香港警察總部等單位協助下，潘姓船長終於討回被詐騙的鉅款。（記者洪定宏翻攝）

  • 香港高等法院裁定銀行退回潘姓船長的鉅款。（記者洪定宏翻攝）

    香港高等法院裁定銀行退回潘姓船長的鉅款。（記者洪定宏翻攝）

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