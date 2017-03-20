李永得風波 台南多警力挺盤查護治安 少數認執法過當
〔記者王俊忠／台南報導〕客委會主委李永得被台北警察盤查、覺得不合理、在臉書批台北是警察國家。引發警方執法是否過當爭議？台南基層員警許多支持警察同仁盤查、維護社會治安的立場；但也有認為執法有些過當，應從客觀上有明顯犯罪或可疑之處的跡象，作為盤查依據為宜。
曾任派出所長的警官阿華說，警察職權行使法對被盤查的民眾，也有救濟規定，只要民眾不服員警盤查，可當場反應要求填異議表，再持異議表向警局投訴，警局就會調查員警盤查是否過當？當然，警方盤查時如需民眾出示身分證件，民眾仍要出示證件。
陳姓刑事小隊長為同仁抱屈說，有天人民被搶、被殺時，就說警察沒作為，「有事找警察幹，沒事就幹警察」，通常都是認真執勤的同事冒著被投訴或發生危險，其實同事也可以選擇消極的不作為，如警察都消極執勤，受害的會是誰？
呂姓刑事小隊長說，沒有親身經歷，不會知道基層同仁執勤的困難跟痛苦在那裡？擔任派出所長的陳姓警官也說，壞人、通緝犯不會自己寫在臉上，要靠盤查才能得知，如果警察不作為，豈能安定社會治安？
有人在臉書靠北警察社團調侃寫道，身為一位部會首長，講這種沒水準的話，引發社會仇視自己行政部門，那才可恥！其實明眼人都知道，你不高興的原因不是警察盤查你，是因為警察「不認識你！」所以說，警察單位是否要把地方、中央民代到行政院中央官員照片全部貼到牆上貼滿，背到他家祖宗十八代去！
但也有少數員警持不同看法，有員警說不涉違憲，但是執法過當；一位陳姓刑警認為，盤查可疑對象，最好是對方外觀有明顯的犯罪或可疑情事，如身上有血跡、衣服破裂或衣物內有不明凸出物（疑似槍械）等這類客觀情事，據以盤查為宜，不宜用主觀看法覺得此人穿著像流氓或不良份子，就要趨前盤查，過於主觀認定會有執法過當之慮。
陳刑警說，台北保大員警認真、努力執勤，還是值得肯定，只是在盤查技巧與經驗上稍嫌不足，有改進空間。
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標題：李永得風波 台南多警力挺盤查護治安 少數認執法過當
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