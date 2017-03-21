獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢

2017-03-21 00:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕詐騙集團國際化，被害人匯到國外的辛苦錢，追得回來嗎？答案是肯定的！

現年63歲的潘姓船長，3年前接獲假檢察官的詐騙電話，當時因忙於照顧住院的太太，未能及時查證，以台幣260萬元兌換美金8萬5067元，匯到香港後才知被騙。

台灣警政署接獲報案，立刻通報香港警務處，港警隨即凍結詐騙帳戶，並建議被害人到香港提出民事訴訟以利追回；但承辦律師紀錦隆依台港打擊犯罪合作機制，在台灣屏東地方法院民事判決勝訴後，向香港高等法院聲請獲准，耗時近3年，幫船長追回辛苦錢。

律師於今年2月5日陪同潘姓船長到香港，6日先到香港警務處商業罪案調查科訛騙組，接受人別確認與證物檢視，8日潘男與紀錦隆再到香港高等法院，由香港律政司及警務處人員代表出庭，法官裁定香港上海匯豐銀行扣除相關費用後，返還贓款給被害人，令潘男喜出望外。

經過1個多月的等待，該筆款項已於3月16日匯回潘男銀行帳戶，金額為美金8萬5032元，僅較匯出款短少35元美金，約台幣1100元，象徵台港合作遏止詐騙集團得逞，有效打擊犯罪，堪稱圓滿。

103年3月25日下午，潘男接獲詐騙電話，對方聲稱是新竹榮總人員，指控潘男詐騙健保補助費用，再由假檢察官要求他將存款轉到香港上海匯豐銀行「馮錫海」帳戶保管，否則要法辦潘男。

被假檢察官恐嚇的潘男心生恐懼，加上忙於照顧車禍住院的太太，未能及時查證，於27日下午到彰化銀行東港分行，以台幣260萬元兌換美金8萬5067元，匯到香港上海匯豐銀行。

船公司少東得知潘男匯出鉅款，告訴他那是詐騙集團的伎倆，當晚向165反詐騙專線報案後，警政署隨即啟動台港打擊犯罪合作機制，通報香港警務處凍結詐騙帳戶。

承辦的香港員警非常認真且熱心，全力協助潘男追回辛苦錢，但因被害人到香港提出民事訴訟有所不便，也不抱太大期望，所以由律師與老闆兒子代表潘男跟香港警方聯繫，近3年電郵往返約20次，終於塵埃落定。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆