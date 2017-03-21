獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
〔記者洪定宏／高雄報導〕詐騙集團國際化，被害人匯到國外的辛苦錢，追得回來嗎？答案是肯定的！
現年63歲的潘姓船長，3年前接獲假檢察官的詐騙電話，當時因忙於照顧住院的太太，未能及時查證，以台幣260萬元兌換美金8萬5067元，匯到香港後才知被騙。
台灣警政署接獲報案，立刻通報香港警務處，港警隨即凍結詐騙帳戶，並建議被害人到香港提出民事訴訟以利追回；但承辦律師紀錦隆依台港打擊犯罪合作機制，在台灣屏東地方法院民事判決勝訴後，向香港高等法院聲請獲准，耗時近3年，幫船長追回辛苦錢。
律師於今年2月5日陪同潘姓船長到香港，6日先到香港警務處商業罪案調查科訛騙組，接受人別確認與證物檢視，8日潘男與紀錦隆再到香港高等法院，由香港律政司及警務處人員代表出庭，法官裁定香港上海匯豐銀行扣除相關費用後，返還贓款給被害人，令潘男喜出望外。
經過1個多月的等待，該筆款項已於3月16日匯回潘男銀行帳戶，金額為美金8萬5032元，僅較匯出款短少35元美金，約台幣1100元，象徵台港合作遏止詐騙集團得逞，有效打擊犯罪，堪稱圓滿。
103年3月25日下午，潘男接獲詐騙電話，對方聲稱是新竹榮總人員，指控潘男詐騙健保補助費用，再由假檢察官要求他將存款轉到香港上海匯豐銀行「馮錫海」帳戶保管，否則要法辦潘男。
被假檢察官恐嚇的潘男心生恐懼，加上忙於照顧車禍住院的太太，未能及時查證，於27日下午到彰化銀行東港分行，以台幣260萬元兌換美金8萬5067元，匯到香港上海匯豐銀行。
船公司少東得知潘男匯出鉅款，告訴他那是詐騙集團的伎倆，當晚向165反詐騙專線報案後，警政署隨即啟動台港打擊犯罪合作機制，通報香港警務處凍結詐騙帳戶。
承辦的香港員警非常認真且熱心，全力協助潘男追回辛苦錢，但因被害人到香港提出民事訴訟有所不便，也不抱太大期望，所以由律師與老闆兒子代表潘男跟香港警方聯繫，近3年電郵往返約20次，終於塵埃落定。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 民雄廣播電台前2車對撞 1人重傷送醫急救中
- 澎湖公車撞雨遮木頭插窗 20餘名乘客虛驚一場
- 「誤訂機票」詐騙新招坑40人
- 飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客
- 五月天「人生號宇宙戰艦」亮相 揪五迷作伙加班
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 大安區樂齡中心 揭牌
- 南蘇丹客機墜毀機場 傳機上44人全數生還
- 中職》「富」爸爸加薪 球員揪感心
- 新莊棒球場 明年可望委外經營
- 威而鋼下重本 防偽比照鈔票等級
- 〈品牌故事〉奉行弟子規管理 打造獨特志工文化
- 《星期專訪》林達︰減少濫告 微罪應走自訴
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- （影音）「空降部隊」踩五月天場 蕭敬騰竟敢打斷阿信說話
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 領徵收補償費 跨縣市合作再增苗縣
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 史博館《相思巴黎──館藏常玉展》
- 社論》「一例一休」真的要錯到底？
- 自由廣場》回應〈大馬可怕不可怕？〉
- 遠航班機重落地檢修 旅客一度滯留馬公機場
- 不只有臭豆腐！深坑鼠麴粿文化祭週日登場
- 原學甲代表會議事廳活化 藝文展示館週五開館
- 童軍「老爹」張政漢 餘生奉獻尖石
- 立院22日審兩岸監督條例 民進黨團甲動備戰
- 收到閃光推文 反川普記者癲癇病發
- 《華府觀察》第四公報的風浪
- 柯瑞準了 勇士「老大」就安了
- 自由廣場》反情報將才 請統帥允准戴罪立功
- 諾羅肆虐 高雄開學1個月14件群聚感染
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 折舊減幅小 新屋受惠不大
- 中正紀念堂空間解嚴 周邊限高擬放寬
- 李建軒苦戀疑成小王 星媽淚崩
- 自由廣場》〈澄社評論〉危老屋重建無需另立法
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 〈熱門族群〉智邦本週公布財報 網通股引領期盼
- 用畫解構監獄 監所管理員林文蔚開展
- 〈旅遊的滋味〉喜歡上鏡頭的老沃人
- 《謠言終結站》男人手指長度 看不出「小弟弟」長短
- 機捷定期票今開賣 享優惠還可抽機票
- 高市20日起一階段限水 農業用水採輪灌因應
- 〈台股青紅燈〉企業拚命減資的內涵
標題：獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email