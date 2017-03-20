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妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
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賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯

許婦等人玩四色牌，為了5元揹上前科。示意圖。（記者吳政峰翻攝）　　

2017-03-20  00:34

〔記者吳政峰／基隆報導〕活到70歲，卻為了5元變罪犯！7旬許婦去年與3名友人在基隆一處寶可夢聖地玩四色牌，干擾到抓寶玩家而被檢舉，警方查出贏家可獲得5元，依賭博罪移送基隆地檢署，檢察官認為4人犯行輕微，均無前科，本可微罪不舉，但全案卡到賭資與賭具的沒收問題，移請基隆地院審理，法官日前各判4婦罰金1000元，緩刑2年，並沒收四色牌與賭資150元。

基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞指出，檢方面對微罪，原可視情節給予被告緩起訴或職權不起訴處分，以勵自新，亦減少法官訟源，但本案牽涉賭資與賭具，宜將全案交由基院審理。

許婦與年逾60歲的簡、黃、林婦為好友，去年11月7日上午相約外出買菜，結束後還剩下一點零錢，便相約至基隆安樂區的「安和福德宮」玩四色牌。

福德宮為基隆知名的抓寶聖地，玩家們把該處擠得水洩不通，其中一名37歲黃男，疑不滿許婦等人佔據空間玩牌，干擾他抓寶，怒向基隆市第四警分局安樂派出所檢舉。

警方到場，桌面上僅有一付四色牌，未見賭資，查問4人是否賭博，她們點頭稱有，稱每注5元，並掏出身上的零錢佐證。

許婦身懷5元，其他3婦各有30、65、50元，共150元，被警方視為賭資，依賭博罪帶回派出所偵辦，此時4婦才知道違法，嚇得不知所措。

檢方指出，許婦等人均無前科，犯後態度良好，但檢方無權沒收賭資與賭具，只好向基院聲請簡易判決，請法官宣告沒收賭資150元與賭具四色牌，再替被告向法官求情，爭取緩刑。

法官調查，許婦等人年事已高，受刑罰能力不若年輕人，為避免苛酷，各處罰金1000元，緩刑2年，沒收賭資和賭具，可上訴。

警大行政警察系暨警察政策研究所教授章光明表示，警方舊時辦類似的賭博案件，可用《違警罰法》裁罰，惟該法已被大法官解釋為違憲，於1991年廢止，因此目前所有的賭博案，均須送交檢方偵辦。

沈姓寶可夢迷說，安和福德宮有4個補給站，又常有「櫻花雨」，可抓到許多罕見怪獸，不用跑來跑去，非常方便，吸引不少玩家駐足。

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  • 基隆安樂區的「安和福德宮」是抓寶聖地，不少玩家在此聚集。（記者吳政峰翻攝）　　

    基隆安樂區的「安和福德宮」是抓寶聖地，不少玩家在此聚集。（記者吳政峰翻攝）　　

  • 許婦等4人在此玩四色牌，被其中一名寶可夢玩家檢舉。（記者吳政峰翻攝）　　

    許婦等4人在此玩四色牌，被其中一名寶可夢玩家檢舉。（記者吳政峰翻攝）　　

  • 許婦等人為了5元，揹上前科。（記者吳政峰攝）　　

    許婦等人為了5元，揹上前科。（記者吳政峰攝）　　

  • 沈姓玩家曾在基隆安和福德宮抓過被稱為最強寶可夢的「班吉拉」。（記者吳政峰翻攝）　

    沈姓玩家曾在基隆安和福德宮抓過被稱為最強寶可夢的「班吉拉」。（記者吳政峰翻攝）　

  • 沈姓玩家曾在基隆安和福德宮抓過全世界最稀有的「未知圖騰」。（記者吳政峰翻攝）　

    沈姓玩家曾在基隆安和福德宮抓過全世界最稀有的「未知圖騰」。（記者吳政峰翻攝）　

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標題：賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯


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