| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台塑化油價調降 92降0.7 95降0.8 98降1元 柴油降0.7
 首頁 > 社會

騎車不適撞路邊轎車？男滿臉血昏迷送醫

2017-03-18  16:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子今天下午騎車經過新北市三峽大學路時，疑因身體不適摔車後撞上路邊停放的轎車車尾，意識不清，消防單位到場，發現男子右上眉撕裂傷，車禍原因仍待進一步調查。

新北市消防局今天下午2點許獲報，一名男子滿臉是血倒地，報案人一度誤報是車禍受困，消防單位到場，發現男子撞車後，差點塞入轎車底盤，但沒受困，替他包紮、固定時，發現他意識模糊，疑為身體不適後摔車車禍，緊急送往亞東醫院救治。

三峽警方說，目前車禍原因仍待過濾監視器、受傷騎士意識清醒，進一步釐清。

廣告
  • 一名騎士騎車時摔車撞上路邊轎車，消防人員到場救治。（記者吳仁捷翻攝）

    一名騎士騎車時摔車撞上路邊轎車，消防人員到場救治。（記者吳仁捷翻攝）

  • 一名騎士騎車時摔車撞上路邊轎車，消防人員到場救治。（記者吳仁捷翻攝）

    一名騎士騎車時摔車撞上路邊轎車，消防人員到場救治。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 底盤 摔車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：騎車不適撞路邊轎車？男滿臉血昏迷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.