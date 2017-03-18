騎車不適撞路邊轎車？男滿臉血昏迷送醫

2017-03-18 16:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子今天下午騎車經過新北市三峽大學路時，疑因身體不適摔車後撞上路邊停放的轎車車尾，意識不清，消防單位到場，發現男子右上眉撕裂傷，車禍原因仍待進一步調查。

新北市消防局今天下午2點許獲報，一名男子滿臉是血倒地，報案人一度誤報是車禍受困，消防單位到場，發現男子撞車後，差點塞入轎車底盤，但沒受困，替他包紮、固定時，發現他意識模糊，疑為身體不適後摔車車禍，緊急送往亞東醫院救治。

三峽警方說，目前車禍原因仍待過濾監視器、受傷騎士意識清醒，進一步釐清。