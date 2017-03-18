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高雄大林發電廠意外 工程師陳屍鍋爐處

2017-03-18  11:27

〔即時新聞／綜合報導〕台電高雄大林發電廠今日疑似發生工安事故，59歲的中鼎保溫倪姓工程師，在早上9時許被發現陳屍於二號機內鍋爐封煙道25公尺處，事發原因尚須進一步調查。

據《蘋果日報》報導，台電指出大林廠區正在改建，由中鼎公司負責，倪男昨日在二號機鍋爐封煙道進行電焊，卻徹夜未歸讓家屬著急報案，警方以手機定位確認他仍在廠內，直到今早終於發現他的遺體，可能是從高處墜落而死。

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  • 高雄大林發電廠今日疑似發生工安事故，1名工程師陳屍於鍋爐處。（資料照，記者張忠義攝）

    高雄大林發電廠今日疑似發生工安事故，1名工程師陳屍於鍋爐處。（資料照，記者張忠義攝）

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