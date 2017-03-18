高雄大林發電廠意外 工程師陳屍鍋爐處

2017-03-18 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕台電高雄大林發電廠今日疑似發生工安事故，59歲的中鼎保溫倪姓工程師，在早上9時許被發現陳屍於二號機內鍋爐封煙道25公尺處，事發原因尚須進一步調查。

據《蘋果日報》報導，台電指出大林廠區正在改建，由中鼎公司負責，倪男昨日在二號機鍋爐封煙道進行電焊，卻徹夜未歸讓家屬著急報案，警方以手機定位確認他仍在廠內，直到今早終於發現他的遺體，可能是從高處墜落而死。