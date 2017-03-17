| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
華江橋機車道深夜10車連環撞 7人送醫 機捷傳軌道異常、嚴重誤點 機捷加班輸運旅客 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

華江橋機車道深夜10車連環撞 7人送醫

2017-03-17  23:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕華江橋台北往板橋方向的機車道，今天深夜傳出10輛機車連環車禍，造成5男2女共7人送醫，所幸僅受輕傷，雙北消防局出動5輛救護車救人，將傷者就近送醫，至於車禍原因，警方初判為未保持安全車距造成，疑為超車不慎引發連環車禍，肇因仍待調查。

新北市消防局今晚10點37分獲報，華江橋台北往板橋方向的機車道，現場有多達10輛機車連環車禍，共有7名騎士、乘客受傷，消防人員到場檢傷，發現傷者為擦傷，新北、台北市消防局救護車將7名患者分送新北市立聯合醫院板橋院區、衛福部台北醫院及北市西園醫院等地救治。

海山警方說，因機車道狹窄，若有騎士超車不慎或沒注意車前狀況，極易發生連環車禍，至於車禍原因，仍待進一步釐清。

廣告
  • 華江橋台北往板橋方向的機車道，今天深夜傳出10輛機車連環車禍，造成5男2女共7人送醫。（資料照，記者吳仁捷攝）

    華江橋台北往板橋方向的機車道，今天深夜傳出10輛機車連環車禍，造成5男2女共7人送醫。（資料照，記者吳仁捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市 機車道 連環車禍 雙北
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：華江橋機車道深夜10車連環撞 7人送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.