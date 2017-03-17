華江橋機車道深夜10車連環撞 7人送醫

2017-03-17 23:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕華江橋台北往板橋方向的機車道，今天深夜傳出10輛機車連環車禍，造成5男2女共7人送醫，所幸僅受輕傷，雙北消防局出動5輛救護車救人，將傷者就近送醫，至於車禍原因，警方初判為未保持安全車距造成，疑為超車不慎引發連環車禍，肇因仍待調查。

新北市消防局今晚10點37分獲報，華江橋台北往板橋方向的機車道，現場有多達10輛機車連環車禍，共有7名騎士、乘客受傷，消防人員到場檢傷，發現傷者為擦傷，新北、台北市消防局救護車將7名患者分送新北市立聯合醫院板橋院區、衛福部台北醫院及北市西園醫院等地救治。

海山警方說，因機車道狹窄，若有騎士超車不慎或沒注意車前狀況，極易發生連環車禍，至於車禍原因，仍待進一步釐清。