快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
屏東縣警局發布刑事人員調動
2017-03-17 21:23
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局今晚發布刑事大隊科偵組正式成立為科技犯罪偵查隊，並進行部分刑事人員職務調整。
異動情形為，刑事警察大隊第一組長劉程遠調警務員；遺缺由內埔分局第一組長陳世傑調任；內埔分局警備隊長朱昌國調內埔第一組長；屏東分局偵查隊副隊長侯茂勝調內埔警備隊長；潮州分局偵查隊副隊長謝明邦調屏東分局偵察隊副隊長。
代理刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長、潮州分局偵察隊副隊長由恆春分局偵查隊副隊長張程湧接任；刑警大隊第一組警務員江啟超調任恆春分局偵查隊副隊長；刑事警察大隊偵察第一隊分隊長潘建銘由支援屏東偵查隊調整支援潮州分局偵查隊；刑事警察大隊偵查第三隊分隊長李正方支援屏東分局偵察隊。
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