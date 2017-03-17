北市婆婆被砍死悲劇 媳婦承認「無法控制情緒」
2017-03-17 18:22
涉嫌殺死婆婆的張姓媳婦，警訊後依殺人罪送辦。（記者陳恩惠攝）
［記者陳恩惠／台北報導］台北市新東街今天發生媳婦砍死婆婆的悲劇，52歲張姓女子上午在自家廚房準備麵攤食材時，突然拿起菜刀，朝自己婆婆的右頸砍殺一刀，導致陳姓婆婆脖子大量出血，當場失去生命跡象，送醫急救仍不治；警訊時，張女承認「自己無法控制情緒」，犯案後相當懊悔，詢後依殺人罪送辦。
松山警分局三民派出所長表示，張姓媳婦犯案後，被自己的舉動嚇壞，丟下菜刀走出屋外，告訴正在屋外洗菜的陳姓丈夫說：「我殺了媽媽！」陳男震驚，發現老媽媽摀著傷口，搖搖晃晃走向門口，趕緊叫兒子下樓並呼救，行兇的張女見狀崩潰，當場大哭大叫，全身顫抖不止，左鄰右舍獲悉趕來幫忙，協助急救並安撫行兇的張女。
在隔鄰開設國術館的王先生說，一聽到呼救，立刻衝到陳家，看見陳家孫子扶著搖搖欲墜的婆婆站在門口，原先誤以為是陳婆婆跌倒受傷，詎料，陳婆婆軟腳撐不住，趕緊拿著毛毯鋪在地上，將婆婆平放，然後依照救護人員指示施行CPR，詎料，頸部傷口大量出血。
王先生受訪時直呼：「好納悶又遺憾！怎麼會這樣子？我都嚇到了！」他說，從來沒見過這對婆媳吵過架，連大小聲都沒有，婆媳倆經常開玩笑，互相講笑話取樂，發生這件事真的很難過。
張女行兇的菜刀。（記者陳恩惠攝）
張女行兇的菜刀。（記者陳恩惠攝）
松山警分局三民派出所長馮忠堂。（記者陳恩惠攝）
這對情如母女的婆媳，一家五口每週外出旅遊或進香，經常親密合影。（圖擷自當事人臉書）
這對情如母女的婆媳，一家五口每週外出旅遊或四處進香，經常親密合影。（圖擷自當事人臉書）
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