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獨家》少年安置機構爆集體性侵 投檢偵辦中

2017-03-17  15:19

〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕南投縣某少年安置機構爆發集體遭性侵案！有安置期滿少年因情緒出現問題，被老師追問出在機構曾被性侵，而被性侵的還有多人，涉案的目前已知除有3名安置少年，還有現已安置期滿21歲陳姓男子，被害和涉案人都承認，陳男諭令5萬元交保，全案由南投地檢署繼續偵辦中。

爆發安置少年被性侵的機構，先前就被爆管理品質低劣的情況，其安置的少年，有人期滿離開，回到學校唸書後，被老師發覺有異樣，經介入輔導才道出這段悲慘的歲月，爆出在機構曾遭性侵，當時的驚懼印象留在腦海中揮之不去，學校緊急通報。

南投地檢署檢察官經搜索、調查後，目前確定有4名少年承認遭到性侵，時間大約在2014年到2015年間。

涉嫌「男姦男」的3少年和21歲陳姓男子也都坦承要被害人進行口交或肛交，地點都在寢室，3少年移送少年法庭，陳男經訊問後，以妨害性自主罪嫌，諭令5萬元交保。

涉案的3少年是否曾是被害人，因被性侵之後有報復等偏差心態才變涉案人，以及還有多少個少年受害，南投地檢署檢察官將繼續調查偵辦。

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  • 南投縣某少年安置機構爆發集體性侵案，南投地檢署全力偵辦中。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣某少年安置機構爆發集體性侵案，南投地檢署全力偵辦中。（記者陳鳳麗攝）

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