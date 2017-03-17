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囂張！埔里街頭鬥毆傳槍響 距警局不到200公尺

警方在現場尋獲疑似長槍彈頭。（記者佟振國攝）

2017-03-17  09:27

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中山路與北環路口，今天上午7時40分許發生槍擊案，兩派人馬分乘白色及黑色自小客車，在路口發生衝突，混亂中白車一名男子持長槍射擊，未擊中人員，還有人持棍棒鐵條狂毆黑車的男子，雙方均有人掛彩，現場距離埔里分局不到200公尺，大批警力獲報迅速趕至，進行攔截圍捕，將一名頭部受傷的邱姓男子送醫急救，警方朝兩派糾紛全力偵辦。

據現場目擊民眾表示，當時先見黑色車停在中山、北環路口藥局前，白色轎車從對向疾駛而來，先下來2名分持長槍及鐵條男子，黑色轎車先有1女子下車逃離，陸續有2名男子下車，4人當街發生衝突，黑車男子被打到頭破血流，白車男子更持長槍擊發，但未擊中，在地面留下彈孔。

現場距離埔里分局不到200公尺，警方聽聞槍響與接獲報案，大批警力趕赴現場，兩派男子鳥獸散，警方則是在附近小巷找到頭破血流的邱姓男子，送醫救治。

警方調查，兩派男子今天凌晨即在一家KTV為女子爭風吃醋，已經發生口角衝突，上午兩派再於街頭相遇，又爆衝突，已經鎖定特定對象全力查緝。

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  • 南投縣埔里鎮中山路、北環路口，上午7時40分發生槍擊案，大批警力到場偵辦。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮中山路、北環路口，上午7時40分發生槍擊案，大批警力到場偵辦。（記者佟振國攝）

  • 地面留下一個遭長槍射擊的彈孔。（記者佟振國攝）

    地面留下一個遭長槍射擊的彈孔。（記者佟振國攝）

  • 現場遺留一隻球鞋及部分血跡，警方也在附近巷弄找到頭破血流的男子，送醫救治。（記者佟振國攝）

    現場遺留一隻球鞋及部分血跡，警方也在附近巷弄找到頭破血流的男子，送醫救治。（記者佟振國攝）

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