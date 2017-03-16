與幹部口角 仁武工人遭砍斷左臂死亡

2017-03-16 12:00

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市仁武區一名52歲工人，今天上午於工廠內疑似與幹部口角，左臂遭開山刀砍斷，送醫不治。

仁武警分局表示，目擊者指稱兇嫌去年7月到職，多次與王姓死者（52歲）口角，昨天兩人又吵，兇嫌吵要離職，與死者一言不合而爭吵，不料，今天上午8點竟埋伏廠外，見死者現身持刀猛砍。

警方已鎖定嫌疑人，下午說明案情。