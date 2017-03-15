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10年前性侵留下一滴血，成破案關鍵！

2017-03-15  20:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣劉姓男子2007年強押女子到路旁草叢性侵，逼迫女子吞精滅證，劉因擔任汽修工，手指龜裂，用手矇住被害女子眼睛時，在被害人外套留下一滴血，由於他未在警政系統的DNA庫建立紀錄，逍遙法外8年，甚至犯下多起襲胸案。直到檢警查辦懸而未破的中壢電器行夫妻雙屍案，擴大比對範圍，傳喚有前科的他提取DNA樣本，比對後排除雙屍命案，但揪出他8年前曾犯下性侵案。新竹地院依強制性交罪判刑4年2月。

新竹地院調查，2007年某夜20多歲的陳姓女子與男友吵架負氣離家，途經竹北市區時，遭當年33歲的劉姓男子強押至草叢性侵，逼她口交，還威脅：「不准咬我，（精液）吞下去！」逞慾後逃逸。被害女子隔日向親友泣訴報警，但她已洗澡，警方無法採任何精液或其他物證，加上案發地點偏僻，也無裝設監視器，現場燈光不足，讓被害女無法看清歹徒面貌，令檢警陷入困境。

不過，警方發現女子當日所穿的外套，沾有一處血漬，但送交比對均沒有結果，成為懸案。直到檢警重新偵辦2003年中壢電器行夫妻雙屍案，將有前科卻未建DNA檔案的罪犯全部納入，才意外比對出劉男涉及這宗性侵案。

劉男向合議庭法官供稱，當天他到汽修廠上班，沒有性侵被害女，至於為何她外套為何留有他的血跡，也讓他納悶。辯護律師也答辯表示，證人當時被拖行在凹凸不平的地面，應會割擦傷，但她卻僅腹部及膝蓋有輕傷，下體傷勢不符遭性侵情狀，加上在該處應可大聲呼救，路人會及時解救，案發後3天才報警，又她的身上沒有體液等生物跡證。

不過法官調查發現，陳女指述歷歷，且現為丈夫、當時還是男友證稱，當天接到陳女電話泣訴遭性侵，去找女友時發現她相當狼狽，事後才由其姐帶去報警，且下體傷勢確遭強制性交，加上陳女與劉男不認識，外套卻有拉扯留下的血漬，認定劉男犯案，因此依強制性交罪判4年2月。全案仍得上訴。

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  • 新竹地院外觀。（記者蔡彰盛翻攝）

    新竹地院外觀。（記者蔡彰盛翻攝）

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相關關鍵字： DNA比對 一滴血 口交 吞精 性侵
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