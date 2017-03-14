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偵辦過3名卸任元首 他被封「總統剋星」

2017-03-14  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署今上午依違反通訊保障監察法等罪嫌起訴馬英九，負責此案的偵辦團隊共有6人，包含北檢吉組主任檢察官周士榆、忠組主任檢察官陳佳秀、檢察官梁光宗等人，其中周士榆不僅曾偵辦過前總統陳水扁涉貪國務機要費案，就連前總統李登輝涉國安密帳案、現任總統蔡英文被告發特別費案也都有參與，他因此被稱為「總統剋星」。

司法官訓練所第39期結業的周士榆，在擔任特偵組檢察官任內就曾與檢察官侯寬仁一起偵辦馬英九特別費案，並在2007年時，依貪污罪起訴剛卸任台北市長的馬英九，沒想到10年後周士榆再度列名起訴馬英九的檢察官之一。

《蘋果日報》報導，周士榆於11年前調派查黑中心（特偵組前身）時，就曾和知名檢察官陳瑞仁等人、聯手偵辦前總統陳水扁涉貪國務機要費案，隔年更參與偵辦馬英九特別費案，6年前則是協辦前總統李登輝涉國安密帳案。

儘管一開始周只是特偵組的一名小檢察官，還曾因被分配坐在門邊而戲稱自己最菜才「顧門」。針對媒體詢問起訴馬英九壓力大不大，周則回應說比原本想像的還累，因為犯罪事時雖明確，法律論述卻很複雜，辦案團隊為此案開過100多次大小會議，假日也加班進行討論，如今終於偵結，也讓他表示「總算看到終點。」

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  • 北檢主任檢察官周士榆曾偵辦過前總統陳水扁涉貪國務機要費案、前總統李登輝涉國安密帳案、現任總統蔡英文被告發特別費案等，因此被稱為「總統剋星」。（資料照，記者謝君臨攝）

    北檢主任檢察官周士榆曾偵辦過前總統陳水扁涉貪國務機要費案、前總統李登輝涉國安密帳案、現任總統蔡英文被告發特別費案等，因此被稱為「總統剋星」。（資料照，記者謝君臨攝）

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