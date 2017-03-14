色運將性侵韓女首開庭 3韓女表明不和解
2017-03-14 17:22
［記者黃捷／台北報導］「Jerry taxi tour」車隊旗下色運將詹侑儒，涉嫌對來台旅遊的3名韓國女大生下安眠藥，再指侵其中1女，士林地方法院今天首度開庭，韓女委託的律師表明被害人不願和解，但詹男的律師團仍不放棄嘗試和解，目前雙方暫未聲請調查其他證據，或是傳喚證人。
據了解，詹男今天開庭仍否認指侵，辯稱只有猥褻，且摻進3女飲料的藥物是由醫院開立，他只知道有助眠效果，根本不清楚裡面具有四級、三級毒品成分，3名律師今到庭為他辯護，一改之前嗆告3韓女誣告態度，希望透過和解來減輕刑責。
3韓女的委任律師庭後受訪表示，今天開庭詹男情緒平和，雖然詹男希望和解，但3韓女透過台北韓國代表部轉達，明確表示目前沒有和解打算，只希望法院能儘快審結。
檢警調查，詹男因病定期至北市新光醫院看診，領取兩種分別具有四級毒品及三級毒品成分的安眠藥，他1月12日載3韓女出遊時，趁隙在飲料內摻入安眠藥，再送給3韓女飲用。
詹男見2女昏睡，將另1女送至士林夜市逛街，再將2女載往偏僻處，猥褻、指侵其中1女，事發隔天3韓女到超商買同款飲料，發現沒有苦味，驚覺被下藥報案，士林地檢署上月依欺瞞他人施用毒品、加重強制性交罪起訴，具體求刑15年。
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