涉洩密案偵結 馬英九確定起訴

北檢上午10時舉行說明記者會對外說明偵結結果，最後認定馬英九起訴。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-14 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉洩密等案於今天偵結，北檢上午10時舉行說明記者會對外說明偵結結果，最後依違反通訊保障及監察法等罪，將馬英九起訴。

立法院民進黨團總召柯建銘、前立法院長王金平關說案，引爆「馬王政爭」，馬英九、黃世銘被控洩密與教唆洩密等罪，黃在前年2月已被判刑，馬則因當時為總統享有刑事豁免權，待卸任後檢方才啟動偵查。

北檢此次偵辦洩密案主要範圍在於，馬英九被控於102年9月4日當天，要求黃世銘向江宜樺洩密部分，至於同年8月31日，馬拿著黃世銘偵查中的機密，對江宜樺等人做第一次洩露，以及9月1日，馬要求黃到官邸繼續做偵查中個案洩密行為，為教唆洩密罪，這兩個部分現主要由台北地院審理。