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空軍炸射草嶼練習 水泥彈差點擊中漁民父子

2017-03-13  23:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖草嶼是空軍在台灣西部唯一實彈射擊場，自即日起展開實彈演習，雖依法在安檢所公告，但因現行快速通關政策，花嶼一對不知情父子仍駕船出海，險遭水泥彈擊中，成了誤射雄三飛彈的翻版，引發漁民反彈，認為軍方草菅人命。

根據了解，居住在花嶼的一對顏姓父子，今日上午8時許駕船出海，前往草嶼旁的南塭東側釣魚，鄰近還有一艘七美漁船在作業，忽然雲層中掉落一顆炸彈，直接撞擊到礁岩，發出巨大嚇人聲響，所幸未爆炸，直接滾落到海中，但已讓兩人嚇破膽，若直接命中恐將遭炸彈砸死。

由於以往空軍實施炸射訓練，事前會透過村里辦公室廣播，並在草嶼附近海域安排艦艇警戒，但這次卻在無預警情況下實施演習，若炸彈爆炸或直接命中人員或船隻，都可能造成人命傷亡，劇情宛若雄三飛彈誤射翻版，氣得顏姓漁民痛批軍方草菅人命，國防部長馮世寬還老是說國軍一百分，失誤一百分啦。

針對漁民反彈，空軍馬基隊坦承，自即日起至17日止，每日上午7時至22時止，在草嶼的石礁靶場進行射擊訓練，並依照通報程序知會海巡署、漁業署、民航局及航港局等相關單位，由於此次是水泥彈不會爆炸，因此未派艦艇在旁警戒，軍方表示該通報都已通報，漁民卻仍不知情硬闖演習區域，責任歸屬仍有待商榷。

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  • 澎湖草嶼是空軍在台灣西部，唯一的實彈射擊場。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖草嶼是空軍在台灣西部，唯一的實彈射擊場。（記者劉禹慶翻攝）

  • 草嶼附近石礁靶場，島上處處可見彈殼。（記者劉禹慶翻攝）

    草嶼附近石礁靶場，島上處處可見彈殼。（記者劉禹慶翻攝）

  • 花嶼為台灣國土最西端，卻飽受空軍炸射威脅。（記者劉禹慶攝）

    花嶼為台灣國土最西端，卻飽受空軍炸射威脅。（記者劉禹慶攝）

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