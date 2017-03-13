南市警高官酒駕被逮 想套關係遭打臉
2017-03-13 14:58
〔記者余衡／新北報導〕抓酒駕又抓到自己人！正當全民對酒駕疾惡如仇之時，台南市政府警察局三線一星鑑識中心主任郭蓬生，昨天凌晨酒後駕車遭新北市土城警分局清水派出所攔查，酒測值達0.47毫克，被依公共危險罪移送法辦。
據了解，郭員當天凌晨與友人餐敘飲酒，凌晨1點多自認還算清醒，於是自行駕車離去，不料在金城路上遭遇清水派出所員警設下的路檢點攔查，郭員被攔下後相當緊張，臉色一陣青一陣紫，他與員警攀談低聲表示「自己人」身份，試圖以時間換取空間，但土城警方表明依法執行酒測，郭員自知理虧全程配合，遭測出酒精濃度達0.47毫克當場被帶回警局。
消息傳回台南市警局，震驚高層人人避談，稍早傳出將對郭員記一大過改調非主官職務，但相關消息台南市警局卻遲未對外正式說明，對比再三呼籲民眾切勿酒駕的高調行徑，恐淪民眾護短話柄。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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