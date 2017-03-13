大型重機迎面撞公車 影片曝光
2017-03-13 15:01
〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉縣道169線石棹段，昨午發生1件對撞車禍，劉姓大型重機騎士疑超車不慎，跨越雙黃線與對向行駛而來的嘉義縣公車對撞，公車擋風玻璃受重擊破裂，司機下車查看，發現騎士還能自行爬起，但口中念著「看到壞東西」，肇事原因正由警方調查。
警方調查，肇事路段在縣道169線18.6公里處，劉姓騎士當時從奮起湖往石棹方向下山，在事故路段前疑要超越前方大客車，從左方跨越雙黃線，不料卻撞上對向正要上山的縣公車，騎士僅手腳擦傷，昨天下午已由朋友載回高雄返家休息。
縣公車駕駛劉宇名指出，當時車上未載乘客且車速不快，經過一處彎道後見對向大客車後方有騎士騎乘大型重機跨越雙黃線而來，隨即把方向盤往右微轉閃避，但他疑失控撞上自己駕駛的公車車體左側，造成擋風玻璃碎裂與左側引擎蓋凹陷，下車察看騎士傷勢，只見他緩緩起身喃喃自語「看到壞東西」，隨即通報警、消人員處理。
警方表示，大型重機跨越雙黃線超車，已違反道路交通管理處罰條例第47條規則，比照小型車應處1千2百元以上罰鍰，詳細肇事原因仍在調查。
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