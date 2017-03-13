不忍夫陷毒海 結髮妻大義滅親

2017-03-13 09:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕住台南市南化區的楊姓男子，因有吸毒的習慣，結褵多年的妻子為了幫他戒毒，夫婦倆還特地從高雄市搬回山區娘家，但仍屢勸不聽，前天妻子又在丈夫背包驚見海洛因等毒品，傷心之餘，忍痛報警，希望可以將他繩之以法，遠離毒海。

台南市玉井警分局玉山派出所11日接獲1名婦人的檢舉，哭訴在整理丈夫背包時，發現藏有疑似毒品，以及注射針筒，希望警方儘速趕去處理。

員警前往搜索後，電話中所稱的疑似毒品數量雖然不多，但確認為海洛因與安非他命，41歲楊男見員警找上門，氣得破口大罵，婦人則聲淚俱下，控訴丈夫「毒性不改」。

有毒品前科的楊姓男子，與妻子結婚多年，育有2名小孩，原本住在高雄市區，因楊男染毒，規勸無效下，妻子要求舉家搬回南化山區的娘家，希望丈夫遠離「豬朋狗友」的引誘，得以戒毒，沒想到仍惡習難改。

楊男後來坦承吸毒，也向妻子保證，這次一定會戒毒，警方偵訊後，昨依毒品危害防制條例移送偵辦。

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