進香遊覽車氣爆 宮主：差點重演蝶戀花事件

高雄市左營區鳳邑壽山宮1輛進香遊覽車，抵達嘉義縣朴子市古蹟廟宇配天宮參拜，疑因車上行李廂內未熄滅的香爐引燃卡式瓦斯罐與鞭炮、金紙等，造成氣爆。（記者曾迺強翻攝）

2017-03-12 16:16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕「拜拜進香怎麼遇到這麼衰的事？」高雄市左營區鳳邑壽山宮1輛進香團遊覽車，抵達嘉義縣朴子市古蹟廟宇配天宮參拜，疑因車上行李廂內未熄滅的香爐引燃卡式瓦斯罐與鞭炮、金紙等，造成氣爆，所幸當時30多名團員都已下車，留在車上的司機左手則被氣爆後飛來的異物割傷，詳細原因仍在調查中。

遊覽車陳姓司機表示，今早抵達配天宮等待乘客都下車後，正當把車輛開往停車場，突然傳出爆炸聲，回神後發現左手掌被異物割傷，回頭一看，遊覽車走道上方逃生窗被炸飛，玻璃碎裂，下車看才發現是車體中段的行李廂著火，所幸配天宮人員立刻拿滅火器馳援，火勢在消防人員趕抵前撲滅。

壽山宮宮主覃孟威說，今早一團成員到嘉義進香，先至東石鄉港口宮，再前往配天宮，沒想到車子剛抵達就發生氣爆火警，幸好不是在行駛中，否則恐重演2月中旬國道5號蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車翻覆重大死傷事件，後果不堪設想。