高雄驚傳親子4人燒炭自殺 送醫急救

圖為案發透天房屋一樓樓下，自殺現場在二樓房間。（記者洪定宏攝）

2017-03-11 12:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市三民區今天中午驚傳一名陳姓男子帶3名年幼子女燒炭自殺，消防隊獲報緊急趕到現場，將4人分送醫院急救，所幸都還有呼吸、心跳，暫時無生命危險。

警方指出，45歲陳姓男子與太太生育5歲女兒、4歲兒子及3歲女兒，去年在三民區陽明路某大樓租店面居住，並與陳姊合作經營檳榔攤，外甥也會幫忙，但夫妻感情不睦，常因經濟問題吵架，約3個月前，太太離家出走，不知去向，陳男打算離婚。

今天接近中午12點，外甥前去檳榔店，準備開店營業時，聞到濃重的燒炭味，到2樓房間查看，赫見陳男一家4口躺在床上，趕緊告知母親報案，消防隊趕到現場，將他們送醫急救。

目前除4歲男童意識模糊，有吸入性灼傷外，父親與3歲女兒意識清醒，5歲女童對聲音有反應，暫時無生命危險。

警方強調，陳男留有8頁的遺書，分別給姊姊、妹妹及朋友，完全沒有提到自殺原因。陳男指姊姊對他很好，希望來世再當姊弟，並原諒他的行為；另提醒妹妹要乖一點，有空多回家探望父母。（13：45更新）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980