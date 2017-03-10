中生共諜案 疑招待旅遊誘外交官員
2017-03-10 13:29
〔記者謝君臨／台北報導〕去年於政治大學企研所畢業的中國籍男子周泓旭，疑以學生身分做為掩護，涉嫌來台當從事共諜組織發展，今早被台北地方法院裁定羈押禁見，隨即押往台北看守所，周男身分曝光後，其臉書湧入大量網友留言，有網友表示：「匪諜就在你身邊，保密防諜人人有責」。
據了解，29歲周泓旭來自中國遼寧省本溪市，去年自政大企研所畢業，98年就讀浙江大學時，就曾來台於淡江大學擔任交換學生數個月；去年政大研究所畢業後返中，今年2月再以「投資經營管理」名義申請來台，2月19日入台。
檢調接獲檢舉，周泓旭涉嫌受中國國台辦高層指示，以念書名義來台發展共諜組織，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，近期還想吸收外交部一名官員，並以招待旅遊方式作為誘因，要該官員赴日本交付外交機密資料，並允諾在境外交付美金作為報酬，所幸並未成功即遭檢調逮捕。
檢調昨晚搜索周男住所，並約談周男到案；據悉，周男到案後矢口否認犯行，但檢調不採信其說詞，向法院聲請羈押禁見，北院今天上午10點半召開羈押庭，法官訊後認定周男有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見，周男現已被押往台北看守所，靜待司法進一步調查。
周泓旭的身分曝光後，其臉書隨即湧入大量留言，有網友表示：「呼叫習大大」、「好好人不當，來台灣騙吃拐幹」、「疑似而已啦，這麼急幹嘛」、「小心匪諜就在你身邊」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟13送醫
- 涉當共諜吸收我官員 政大畢業中生被羈押禁見
- 涉虐猥褻印尼看護 名命理師母子起訴
- 懸賞千萬刺殺日本聲優水瀨祈 19歲台男被起訴
- 照顧中心4死13傷 桃檢檢察官勘驗究責
網友回應
熱門新聞
- 南韓史上第一位 總統朴槿惠遭彈劾下台！
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 民進黨預計6月徵召洪國浩參選南投縣長
- 經典賽》澳洲扣倒中國 今打古爭晉級
- 「我會在你身旁叫～」張韶涵拉客尺度好大
- 大廟興學推在地安老 邀法師、神父分享
- 膝蓋腫脹難行走 才知是積血了
- 台股收盤下跌30.72點 報9627.89點
- 快閃鏡技 華裔設計師火紅
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！
- （影音）BY2姐妹同心贏錦榮 APP拉霸一次就中
- 錦榮撇戀BY2姊 會和Jolin約吃飯
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 大園農會選舉 游智健派系當選三巨頭
- 傳砲轟黨中央 陳菊：報導非事實
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 徐薇挺兒搞電競 家長嗆「助長歪風」
- 【食光走廊】在雲上開花
- 經典賽台灣隊出局 威廉點名：要罵就罵這些人
- 九把刀拍校園霸凌 狠戳眼球
- 原因不明 美國不讓英國人參觀白宮
- 通霄農會4席理事棄權 徐永森爭議中當選理事長
- 品評馬英九功過 洪秀柱：溫良恭儉「讓天下」
- 臉書創辦人家有喜事 妻子懷上第二胎
- 婦幼隊週日六龜辦「山城馬拉松」路跑
- NBA》被柯瑞挑釁 塞爾提克菜鳥：他有點可愛（影音）
- 于台煙遺憾沒生小孩 想到牠放棄跳樓輕生
- 房屋遭拆輕罰9萬惹議 柯：不是市長說要罰多少就多少
- 宜科第2家自建廠房 宜鼎動土
- 誤交「臉友」？ 毛嘉慶意外捲入中國間諜學生風波
- 孔曉振一身名牌 白帥帥飛台
- 機捷營運一週 國光掉六成運量
- 國泰金 取得豐業銀行馬國子行股權標售議約權
- 太專注於彈劾案？ 南韓首席大法官頭頂捲髮棒現身...
- 藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 10點宣判！朴槿惠彈劾與否命運大不同...
- 女星公廁大崩潰 痛哭「雙手被強暴」
- 社論》「薩德事件」與面對中國
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中生共諜案 疑招待旅遊誘外交官員
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分