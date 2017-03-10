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中生共諜案 疑招待旅遊誘外交官員

2017-03-10  13:29

〔記者謝君臨／台北報導〕去年於政治大學企研所畢業的中國籍男子周泓旭，疑以學生身分做為掩護，涉嫌來台當從事共諜組織發展，今早被台北地方法院裁定羈押禁見，隨即押往台北看守所，周男身分曝光後，其臉書湧入大量網友留言，有網友表示：「匪諜就在你身邊，保密防諜人人有責」。

據了解，29歲周泓旭來自中國遼寧省本溪市，去年自政大企研所畢業，98年就讀浙江大學時，就曾來台於淡江大學擔任交換學生數個月；去年政大研究所畢業後返中，今年2月再以「投資經營管理」名義申請來台，2月19日入台。

檢調接獲檢舉，周泓旭涉嫌受中國國台辦高層指示，以念書名義來台發展共諜組織，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，近期還想吸收外交部一名官員，並以招待旅遊方式作為誘因，要該官員赴日本交付外交機密資料，並允諾在境外交付美金作為報酬，所幸並未成功即遭檢調逮捕。

檢調昨晚搜索周男住所，並約談周男到案；據悉，周男到案後矢口否認犯行，但檢調不採信其說詞，向法院聲請羈押禁見，北院今天上午10點半召開羈押庭，法官訊後認定周男有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見，周男現已被押往台北看守所，靜待司法進一步調查。

周泓旭的身分曝光後，其臉書隨即湧入大量留言，有網友表示：「呼叫習大大」、「好好人不當，來台灣騙吃拐幹」、「疑似而已啦，這麼急幹嘛」、「小心匪諜就在你身邊」。

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  • 周泓旭在臉書發言：「三民主義，統一中國！」（記者謝君臨翻攝臉書）

    周泓旭在臉書發言：「三民主義，統一中國！」（記者謝君臨翻攝臉書）

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