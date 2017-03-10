懸賞千萬刺殺日本聲優水瀨祈 19歲台男被起訴
日本聲優水瀨祈，去年原要來台演出，卻收到來自台灣的死亡威脅。（圖擷自「Warner Music Taiwan JPOP」臉書專頁）
〔記者黃建華／高雄報導〕日本新生代聲優水瀨祈去年12月初原計畫來台灣舉辦「LisAni！LIVE TAIWAN Supported by 戰鬥女子學園」活動表演，卻遭台灣網友發出死亡威脅信，揚言「懸賞1千萬元刺殺水瀨祈」、「我要派10位狙擊手殺水瀨祈」，造成水瀨祈取消台灣公演，台灣檢警接獲日方報案，查出是高雄的19歲楊姓男子所為，僅因在水瀨祈的臉書留言未獲回應，就寄發恐嚇信與影片，高雄地檢署今將楊男依恐嚇罪嫌起訴。
去年11月底，日本聲優水瀨祈計畫來台灣演出前夕，水瀨祈的臉書粉絲專業突然被張貼一則影片，內容揚言要「找10名狙擊手殺死水瀨祈」，還嗆聲「殺了水瀨祈我給1000萬」、「水瀨祈又醜又難聽」，還恫嚇12月1日是水瀨祈的忌日，嚇得水瀨祈的經紀公司報案，查出恐嚇影片與留言均來自於台灣；水瀨祈所屬經紀公司為保護藝人及活動安全，向台灣警方報案，並取消來台行程。
檢方起訴指出，相關恐嚇影片與留言，國內警方查出是家住高雄的19歲楊姓男子所為，僅因楊在水瀨祈的臉書粉絲專業留言未獲回應，心生不滿，就從去年11月12日起寄發恐嚇影片與「謀殺水瀨祈計畫」、「殺了水瀨祈 我給一千萬」等恫嚇留言。雄檢今偵結，將楊姓男子依恐嚇罪嫌起訴。
據了解，身材嬌小、只有154公分的水瀨祈，從小就很喜歡迪士尼作品，曾有1年去100次東京迪士尼樂園的紀錄，去年她獲得「第10屆聲優獎」的主演女優賞與「第25屆日本電影影評人大獎」新人聲優獎，表現十分出色。
水瀨祈從小就很喜歡《美少女戰士》、《名偵探柯南》等卡通，並立下將來當聲優的目標，國三時她為《世紀末超自然學院》的岡本燈一角擔任配音正式出道。由於她的偶像是水樹奈奈，去年更加入水樹所屬的「King Records」唱片公司，成為她的同門師妹。
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