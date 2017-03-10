| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！ 蝶戀花33死案 士檢下午3點半說明
 首頁 > 社會

懸賞千萬刺殺日本聲優水瀨祈 19歲台男被起訴

日本聲優水瀨祈，去年原要來台演出，卻收到來自台灣的死亡威脅。（圖擷自「Warner Music Taiwan JPOP」臉書專頁）

2017-03-10  11:58

〔記者黃建華／高雄報導〕日本新生代聲優水瀨祈去年12月初原計畫來台灣舉辦「LisAni！LIVE TAIWAN Supported by 戰鬥女子學園」活動表演，卻遭台灣網友發出死亡威脅信，揚言「懸賞1千萬元刺殺水瀨祈」、「我要派10位狙擊手殺水瀨祈」，造成水瀨祈取消台灣公演，台灣檢警接獲日方報案，查出是高雄的19歲楊姓男子所為，僅因在水瀨祈的臉書留言未獲回應，就寄發恐嚇信與影片，高雄地檢署今將楊男依恐嚇罪嫌起訴。

去年11月底，日本聲優水瀨祈計畫來台灣演出前夕，水瀨祈的臉書粉絲專業突然被張貼一則影片，內容揚言要「找10名狙擊手殺死水瀨祈」，還嗆聲「殺了水瀨祈我給1000萬」、「水瀨祈又醜又難聽」，還恫嚇12月1日是水瀨祈的忌日，嚇得水瀨祈的經紀公司報案，查出恐嚇影片與留言均來自於台灣；水瀨祈所屬經紀公司為保護藝人及活動安全，向台灣警方報案，並取消來台行程。

檢方起訴指出，相關恐嚇影片與留言，國內警方查出是家住高雄的19歲楊姓男子所為，僅因楊在水瀨祈的臉書粉絲專業留言未獲回應，心生不滿，就從去年11月12日起寄發恐嚇影片與「謀殺水瀨祈計畫」、「殺了水瀨祈 我給一千萬」等恫嚇留言。雄檢今偵結，將楊姓男子依恐嚇罪嫌起訴。

據了解，身材嬌小、只有154公分的水瀨祈，從小就很喜歡迪士尼作品，曾有1年去100次東京迪士尼樂園的紀錄，去年她獲得「第10屆聲優獎」的主演女優賞與「第25屆日本電影影評人大獎」新人聲優獎，表現十分出色。

水瀨祈從小就很喜歡《美少女戰士》、《名偵探柯南》等卡通，並立下將來當聲優的目標，國三時她為《世紀末超自然學院》的岡本燈一角擔任配音正式出道。由於她的偶像是水樹奈奈，去年更加入水樹所屬的「King Records」唱片公司，成為她的同門師妹。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐嚇 水瀨祈
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：懸賞千萬刺殺日本聲優水瀨祈 19歲台男被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.