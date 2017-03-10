北捷台北站驚傳火警 原來是電扶梯馬達起火

2017-03-10 09:41

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北捷運台北車站今天清晨6時餘驚傳火警，地下2、3樓濃煙密布，消防局獲報馳往，緊急撲滅火勢，經查原來是電扶梯的馬達故障燒焦，竄起濃煙，列車一度過站不停，不過相鄰的中山、台大醫院站可供乘客下車，直到約7時狀況排除，已恢復正常行駛。

台北市消防局119勤指中心6時41分據報，位於捷運台北車站，淡水線往板南線，忠孝西路第一月台、第二月台之間手扶梯往上方向竄出大量濃煙，立刻派出消防車輛19輛、救護車輛4輛、共58名救災救護人員趕往。

消防局表示，現場是捷運台北車站淡水線B4至B3手扶梯馬達起火，燃燒面積約0.5平方公尺，疏散現場約300人，財損約1萬元，所幸無人員傷亡，初判起火原因電氣因素；火勢在6時59分撲滅，台北捷運板南線及淡水線恢復行駛。