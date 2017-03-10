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土豪哥被索封口費內幕曝光！連傳播妹都敲竹槓...

2017-03-10  07:10

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出捲入W飯店命案的土豪哥朱家龍被勒索上億元封口費，有媒體查訪後發現確有其事，知情人士透露，同案被告洪聖晏以及參加毒趴的其中一名傳播妹都看上土豪哥家財萬貫，趁機要封口費，但最後土豪哥沒有給這筆錢。

《蘋果日報》報導，知情人士透露，洪聖晏交保後找上朱家龍訴苦，強調自己因這件事背上過失致死的罪名，但檢警問他時，他很有義氣的沒有供出毒品是朱提供的，他希望朱家龍能給他1億元的安家費和訴訟費，否則他就會全盤托出，減輕自己的罪刑。

報導指出，不僅洪聖晏藉機要封口費，就連參加毒趴的某傳播妹都開口和朱家龍要錢，否則就會說出一切。朱家龍不曉得怎麼辦，只好找哥哥求助，哥哥也不知道到底要不要付這筆錢，就找了律師討論，還請教具有司法官身分的友人，問是否該付這筆錢。

司法官和律師友人都認為不該給這筆封口費，不然之後一定會沒完沒了，他們認為這筆錢若是用在打官司或賠償上更有意義，最後朱家人決定不給這筆錢。

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  • 媒體報導，土豪哥朱家龍被洪聖晏及參加毒趴的傳播妹勒索封口費。（資料照，記者簡榮豐攝）

    媒體報導，土豪哥朱家龍被洪聖晏及參加毒趴的傳播妹勒索封口費。（資料照，記者簡榮豐攝）

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