取締私娼寮反遭皮條客毆傷 竹縣警方大反擊

新竹縣警察局8日深夜到湖口鄉榮光路一帶執行掃黃勤務，確認有賣淫準備抓人時，卻突遭數名男子圍毆，並逃逸無蹤。（記者廖雪茹攝）

2017-03-09 22:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉榮光路私娼寮曾在10年前被剷平，不料近幾年死恢復燃，8日警員掃黃，竟反遭皮條客圍毆痛扁，狼狽呼救！警方顏面無光，今晚已陸續帶回涉嫌襲警的謝姓男子等3人，並展開1個月封街大掃黃，將派員輪流站崗。

新竹縣警察局行政科，8日深夜率隊到湖口鄉榮光路私娼寮取締色情交易，2名便衣警員喬裝嫖客入內，掌握事證後表明身分並制伏謝姓皮條客後，竟遭一群謝男同夥持鐵椅與棍棒圍毆，雙警掛彩逃出後向支援警力呼救，但一夥人已鳥獸散，僅21歲謝男到案。

警方調查，當天行政科共出動7名警員，從派出所調來支援的蔡姓、杜姓警員，穿便衣喬裝嫖客前往尋芳，外形壯碩的皮條客謝男拉客說有新貨到。3人隨即進入約5坪的房間後，雙警詢問「怎麼算？」謝男回答「30分鐘、1500元」，隨即帶來3名泰國籍女子讓蔡、杜挑選。

蔡、杜立刻表明警察身分，由杜控制謝男，蔡則將鐵門關上，沒想到謝男呼救並抗拒扭打，一群謝男同夥趕來破壞鐵門營救，雙方激烈扭打，蔡、杜慘遭鐵椅、棍棒攻擊，頭、手都受傷，混戰中忍痛突圍，逃出私娼寮呼救。

在約30到50公尺外監控的其他員警見狀，趕往支援，逮捕3名泰女及嫖客2人，但謝男與同夥已趁亂逃離；警方將多處挫瘀傷的蔡、杜被送醫包紮，所幸傷勢無礙，都已返回派出所上班。

謝男今天到案後辯稱，不知道兩人是便衣警察，只是不滿生意做不成，一時情急。由於當時場面混亂，一度傳出有7、8人圍毆雙警，但警方事後釐清動手的有3人。今晚又帶回4人，其中32歲賴姓男子坦承持鐵椅，20歲黃姓男子坦承持木棍，與謝男一起毆人，但供稱不知是警察執勤，以為有人鬧事，另一名柳姓男子否認打人，辯稱只是找謝男等人喝酒。

訊後，警方將謝男等3人分依妨害風化、傷害及妨害公務罪嫌送辦，3女被依妨害風化及違反《入出國及移民法》罪嫌送辦，嫖客依《社會秩序維護法》裁罰。

新竹縣警察局長溫枝發表示，湖口鄉榮光路一帶私娼寮近幾年死恢復燃後，列為取締重點，今年已查獲7件23人。提供性交易的鐵皮平房是違建，一整排約20多公尺，分6戶、每戶再隔3間，無門牌，涉嫌私接水電，用地疑屬水利單位和軍方所有。將提報縣務會議和治安會報，建議執行斷水斷電並拆除 。

在外埋伏的警力從檳榔攤附近獲報衝入，但涉嫌襲警的謝男等3人已趁亂迅速逃離。（記者廖雪茹攝）

涉嫌媒介色情及毆傷警員的謝姓男子，襲警後逃逸無蹤，今天到案後被送辦。（記者廖雪茹翻攝）

涉嫌在湖口鄉榮光路私娼寮賣淫的3名泰國籍女子，被警方送辦。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣警方今晚又陸續帶回涉嫌襲警的賴姓男子等3人，其中1人否認毆警。 （記者廖雪茹翻攝）

湖口榮光路私娼寮的房間，只有約5坪大小。（記者廖雪茹翻攝）

掃黃返遭毆傷讓新竹縣警方顏面無光，今天除展開封街大掃黃，還準備報請相關單位拆除違建矮房，希望徹底消滅私娼寮。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣政府曾在96年大陣仗拆除湖口鄉榮光路私娼寮。（記者廖雪茹翻攝）