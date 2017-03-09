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性侵女兒的女友 惡狼竟稱「自己是被害者」

2017-03-09  20:33

〔記者王定傳／新北報導〕61歲李姓男子明知女兒與小玉（化名）交往同居，竟趁小玉酒醉時，伸狼爪摸她下體，並企圖性侵，因不舉改以手指性侵，事後瞎掰是小玉主動抓他下體，自己是被害者，但「吃點虧沒關係」，新北地院合議庭不採信，依強制性交、猥褻及乘機猥褻3罪，判刑4年，可上訴。

前年9月14日凌晨2時許，李男因心情不佳邀小玉及女兒到他住處喝酒；同日晚間6時許，李男女兒外出接小玉的女兒放學，李男見小玉喝茫昏睡，反鎖大門殺進房撫摸她下體。

小玉無力反抗任由擺佈，還好，她女友回家發現大門反鎖，狂按電鈴，李男慌張停手，小玉立即向女友反應，卻得到：「怎麼可能，你喝醉了」回應，小玉隨後下樓買香菸沈澱心情，李男以擔心她迷路為由下樓尋找，卻帶她到暗巷再度摸下體，小玉大叫「有人來」才停手。

李男又藉口到頂樓看夜景，小玉擔心小孩還在李男家，且女友不相信，不敢反抗，上樓後，李男刻意引導她到監視器死角，脫她褲子企圖性侵，因不舉改以手指性侵，小玉不甘受辱提告。

李男辯稱，在頂樓時，小玉失控抓他下體，他回：「這樣不好啦，硬不起來」對方竟脫內褲猥褻，他自覺是被害者，因小玉跟女兒相愛，認為吃虧沒關係，可能女兒討錢覺得太少與小玉配合演出，自己很心痛曾試圖自殺。

合議庭認為，小玉證述一致，且李男女兒即使已與小玉分手，仍證稱小玉確有立即反應遭猥褻、大門反鎖、父親外出找人等，加上友人也說小玉曾撥打電話哭訴，幾近歇斯底里，監視器畫面中，李男又主動搭小玉肩膀及拉手，認定確有此事，至於自殺無法排除是畏罪或愧對女兒心理。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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  • 61歲李姓男子明知女兒與小玉（化名）交往同居，竟趁小玉酒醉時，伸狼爪摸她下體，並企圖性侵。（情境照）

    61歲李姓男子明知女兒與小玉（化名）交往同居，竟趁小玉酒醉時，伸狼爪摸她下體，並企圖性侵。（情境照）

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