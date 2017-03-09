吸毒後餓翻了？毒品通緝犯狂吃供品不停嘴
2017-03-09 20:02
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林邊警方接獲居民通報，指有人半夜跑到土地公廟吃供品，鎖門他竟還翻牆入內，疑似吸毒，警方到場時，該男子正在大口吃仙貝，甚至已犯法的他見警仍不停嘴，經調查，這才知道該男子毒前毒後的行徑差異大的宛如恐怖漫畫情節。
東港分局林邊分駐所所長曾政國、警員許詠慈兩人日前獲報，指1名不明男子已在當地土地公廟旁閒晃已久，他覺得不對勁，將該廟大門上鎖，但沒想到該男子不僅不受驚嚇，反而還從旁邊圍牆翻牆入廟，甚至肆無忌憚偷吃供品，還一口氣將水果「掃盤」吃光光，報案人幾度勸導該男子仍不聽，只能無奈報案。
警方到場發現竊供品的43歲伍姓男子已數項前科，但他見警方到場卻根本不停嘴，仍死抱著竊來的餅乾狂吃，十分從容，根本不管警察已在身旁，甚至警方要搜證時，還一臉倨傲，神情不悅。
警方詳查，赫然發現伍嫌因多項毒品案遭到屏東地檢署及桃園地檢署通緝中，警方隨即以竊盜現行犯、通緝案帶返所偵辦，伍嫌於警方訊問筆錄時神情恍惚，經伍嫌同意後也對他採集尿液初檢，果然呈現二級毒品甲基安非他命陽性反應，警方另將其涉及施用毒品之行為函請送辦。
伍嫌是林邊轄內治安人口，定期到派出所報到，警員透露，伍男吸毒前往態度差異是十萬八千里，若是他好聲好氣配合，絕對未吸毒，不過吸毒後卻是無論怎麼問就是顧左右而言它，見警仍持續竊吃東西，相形下也不奇怪，態度180度的大轉變是令人咋舌，嘆吸毒實在害人不淺。
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