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逆子酒後持香爐弒母 桃檢依家暴殺人聲押

2017-03-09  15:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］有多次家暴紀錄的桃園市36歲張姓男子，昨天喝酒後只因不滿70歲老母親勸他戒酒，好好找一份工作做，他竟發狂持香爐、平底鍋將媽媽砸昏後，再隨手拿起身邊家具，朝媽媽的臉部狂砸，將媽媽活活打死，桃園地檢署檢察官今早相驗遺體，張母頭、臉、頸部血肉模糊，頭骨幾乎全碎了，檢警預計下週一解剖遺體，釐清張母確切死因，檢方複訊後依家暴殺人罪嫌，向法院聲請羈押張男。

張男酒醒後坦承持香爐、平底鍋及家具打死媽媽，他說：「我喝醉失控了。」不知道會變成這樣，他很後悔，不過一切都已來不及。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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  • 涉嫌弒母的張男。（資料照，記者余瑞仁攝）

    涉嫌弒母的張男。（資料照，記者余瑞仁攝）

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