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外交部證實 在韓台女因任詐騙車手被捕

2017-03-09  12:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今證實，日前因涉詐騙案在韓被捕的兩名台灣女生，是因擔任詐騙集團車手被捕。據了解，目前仍有12名台灣人在韓服刑，其中4人涉詐、尚有3人待審。相較先前上百人在韓國服刑的規模，人數已下降不少，但外交部仍呼籲，旅外國人應遵守當地法律，切勿以身試險。

上月赴韓遊學的兩名台灣女生，因與家屬失聯，引起家長擔心並尋求外交部協尋，最後卻發現兩台女早已因涉案在韓被捕。知情人士透露，江女與鄧女的犯罪模式看起來應是詐騙車手，「根本不知道自己在做什麼，就是去幫忙領錢，回來後按比例領取回饋金」。

資料顯示，民國95年以來，突然有大量國人赴韓擔任車手提領電話詐騙款，短短3年涉案總人數累積達上百人。知情人士透露，車手的犯罪手法近幾年非常普遍，在韓國嚴加緝捕與重罰下，詐騙車手已慢慢轉移陣地，但目前仍有10多人在韓服刑。

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  • 外交部證實，日前因涉詐騙案在韓被捕的兩名台灣女生，是因擔任詐騙集團車手被捕。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    外交部證實，日前因涉詐騙案在韓被捕的兩名台灣女生，是因擔任詐騙集團車手被捕。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

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