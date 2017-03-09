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見警立即轉身躲 毒鴛鴦租屋處前被逮

2017-03-09  11:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局南雅派出所員警昨天傍晚前往下崁地區緝毒品時，發現一對男女見員警即轉身欲返回租屋處，立即趨前攔查，經兩人同意果在其租屋處查獲一級毒品海洛因（重約4.55公克）、安非他命殘渣袋、吸食器、注射針筒28支、電子磅秤、玻璃球及橡皮管等證物。

被逮的陳姓（69歲）男子和梅姓（63歲）女友，經員警驗尿均對海洛因及安非他命呈陽性反應，兩嫌坦承向不知名男子購買毒品，才因肚子餓要出門買晚餐，竟在租屋處前遇到員警，兩人拔腿準備返回租屋處，未料已被員警盯上。

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  • 陳姓、梅姓毒鴛鴦放在租屋處的毒品和吸食器被警查獲。（記者李容萍翻攝）

    陳姓、梅姓毒鴛鴦放在租屋處的毒品和吸食器被警查獲。（記者李容萍翻攝）

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