見警立即轉身躲 毒鴛鴦租屋處前被逮
2017-03-09 11:58
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局南雅派出所員警昨天傍晚前往下崁地區緝毒品時，發現一對男女見員警即轉身欲返回租屋處，立即趨前攔查，經兩人同意果在其租屋處查獲一級毒品海洛因（重約4.55公克）、安非他命殘渣袋、吸食器、注射針筒28支、電子磅秤、玻璃球及橡皮管等證物。
被逮的陳姓（69歲）男子和梅姓（63歲）女友，經員警驗尿均對海洛因及安非他命呈陽性反應，兩嫌坦承向不知名男子購買毒品，才因肚子餓要出門買晚餐，竟在租屋處前遇到員警，兩人拔腿準備返回租屋處，未料已被員警盯上。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪
- 幹上開花 蓮鄉芒果樹成景點
- 防偽藥 林全：徹底檢視所有藥品溯源及流向
- 白沙屯媽祖教大家人生道理？ 神轎停駕都會出現這4字...
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 華南雲雨明天抵達 吳德榮：北台灣降雨明顯
- 《自由廣場》降分還好 軍官「開源」最重要
- 火燒超旺！ 白沙屯媽祖進香民眾做這件事超讚...
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 經典賽》台灣頑強抗荷惜敗 南韓球迷自暴自棄
- 公平會查無奶粉聯漲挨轟 改朝濫用市場力調查
- 90歲仍神采奕奕 英國女王「皇室菜單」揭密
- 沒有聲音卻嚴格鐵面... 李元簇退休金減半堅拒翻案
- 和美鐵鍋傳三代 賣出500萬個
- 金融股漲幅縮小 美股漲跌互見
- 內湖》台北花市舊址蓋公園 年中動工
- 一中承諾書》政院要求清查加快 潘文忠：學校處理輕率
- 媒體嗆川普：我們不會被嚇倒
- IS要崩解了？傳領袖逃到沙漠村落躲藏
- 留住老師 屏縣擬建恆春公教聯合宿舍
- 仍百萬學貸族 反教盟批私校獲利不准漲學費
- 降雨不如預期 南部可能進入第一階段限水
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 婦聯會批轉型正義 立委斥：抗拒還原真相
- 矽格去年每股盈餘2.17元 擬發放現金股利1.65元
- 終止連2升 台幣貶1.5分
- 訂單能見度已到8月 元山產能爆滿拚擴產
- 慶祝婦女節 小女孩銅像竪立華爾街金牛前
- 討皮痛？粉絲擠爆「廚神」推特求評菜...第七個網友超心機！
- 經典賽》對日本王牌敲轟 澳洲打者自己也不相信（影音）
- 【大學繁星榜單】中山工商近九成上榜 林園中學大躍進
- 經典賽輸球 孫協志：不要每次只是口頭說會檢討
- 寶兒被爆斷開嘎嘎 夜會SpeXial小鮮肉
- 多卡競爭 悠遊卡推通路會員卡
- 花蓮農會選舉 2農會總幹事進第2輪遴聘
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 持桃園市民卡搭機場捷運 能抽獎
- OECD︰明年全球經濟成長率3.6%
- 9下消失的出局數 殺傷力大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：見警立即轉身躲 毒鴛鴦租屋處前被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分