搬家遺漏一袋黃金 警方從火車票找到失主

塑膠箱內的黃金折合市價約30萬元。（記者王秀亭翻攝）

2017-03-08 18:11

［記者王秀亭／台東報導］台東市一名60歲陳姓婦人昨天搬家，竟將1箱物品遺留在原住處附近的停車場，裡面還裝了1袋市價近30萬元的黃金，還好好心民眾發現報警協尋，員警機警從箱子裡的台鐵車票循線找人，今天失主將遺失物領回，還包了紅包感謝拾金不昧的好心人。

台東警分局馬蘭派出所長黃冠豪表示，昨天晚間一名賴姓男子通報，台東市中興路上有個塑膠箱，裡面除了包包還有一袋黃金，擔心失主找不到，員警趕到現場，將塑膠箱帶回警局，發現箱子裡的黃金將近7兩，折合市價約30萬元。

黃冠豪說，翻遍塑膠箱內的物品，就是找不到相關證件，只發現一張火車票，遂嘗試請鐵路警察局及台鐵台東站依車票尋找失主，「還好失主是透過網路訂票，留下身分證號碼。」

馬蘭派出所以訂車票留下的身分證號碼找到陳姓婦人，陳婦今天下午到派出所，經比對、確認就是黃金及塑膠箱的失主，隨即領回，也包了個紅包給拾獲塑膠箱的賴姓男子。

陳婦向警方表示，老家就住在停車場附近，昨天搬家，結果遺漏掉這個塑膠箱，還好有好心人發現並通報警方，不然就虧大了。