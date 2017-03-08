| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》林哲瑄超美技！再讓荷蘭三上三下 路面結冰影響 台14甲翠峰至大禹嶺段封閉管制
 首頁 > 社會

搬家遺漏一袋黃金 警方從火車票找到失主

塑膠箱內的黃金折合市價約30萬元。（記者王秀亭翻攝）

2017-03-08  18:11

［記者王秀亭／台東報導］台東市一名60歲陳姓婦人昨天搬家，竟將1箱物品遺留在原住處附近的停車場，裡面還裝了1袋市價近30萬元的黃金，還好好心民眾發現報警協尋，員警機警從箱子裡的台鐵車票循線找人，今天失主將遺失物領回，還包了紅包感謝拾金不昧的好心人。

台東警分局馬蘭派出所長黃冠豪表示，昨天晚間一名賴姓男子通報，台東市中興路上有個塑膠箱，裡面除了包包還有一袋黃金，擔心失主找不到，員警趕到現場，將塑膠箱帶回警局，發現箱子裡的黃金將近7兩，折合市價約30萬元。

黃冠豪說，翻遍塑膠箱內的物品，就是找不到相關證件，只發現一張火車票，遂嘗試請鐵路警察局及台鐵台東站依車票尋找失主，「還好失主是透過網路訂票，留下身分證號碼。」

馬蘭派出所以訂車票留下的身分證號碼找到陳姓婦人，陳婦今天下午到派出所，經比對、確認就是黃金及塑膠箱的失主，隨即領回，也包了個紅包給拾獲塑膠箱的賴姓男子。

陳婦向警方表示，老家就住在停車場附近，昨天搬家，結果遺漏掉這個塑膠箱，還好有好心人發現並通報警方，不然就虧大了。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台東 火車票 遺失 黃金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：搬家遺漏一袋黃金 警方從火車票找到失主


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.