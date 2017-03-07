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控李慶元「最骯髒的議員」 8議員不起訴

2017-03-07  17:56

〔記者謝君臨／台北報導〕去年立委大選前夕，台北市第八選區（文山、南中正）無黨籍參選人李慶元，舉發國民黨、新黨北市議員李新等8人聯名寫一份文宣，指稱他是「最骯髒的議員」，已涉違《選舉罷免法》之意圖使人不當選等罪；台北地檢署調查後，認為即便8位議員用語苛薄，但不具真實惡意，符合可受公評之事，候選人應接受多元評論，今將8人不起訴。

不起訴的8人除了李新之外，還包括王欣儀、厲耿桂芳、徐弘庭、陳彥伯、應曉薇、郭昭巖、鍾小平等7人。

李慶元指控，8位議員連署的文宣內容以「與李慶元同事多年，沒有人比我們更了解他這個人」為開頭，指政治人物的言行應不分藍綠，守住做人的基本價值，但他們認為李慶元不及格，所以寫公開信，內容指李常對官員咆哮、怒擲預算書，甚至為了討好泛藍選民，還拿香祭拜掛在市議會的阿扁照片，然後扯下來猛踩，如今為了選票，主張特赦陳水扁來討好綠營。

李慶元指出，這份由台北市國民黨部與8名市議員共同署名的文宣，涉及抹黑謾罵、移花接木、扭曲變造、無中生有，甚至指他為「最骯髒的議員」，並呼籲「選民要注意他的問政風格」。

李慶元表示，該文宣內容「引述楊實秋謾罵他是『最骯髒的議員』，怎能用謾罵內容誤導選民呢？」要求對手舉證，認為對手涉及公然污辱、誹謗與違反選罷法之意圖使人不當選，對此深表遺憾。

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  • 李慶元指出，這份由台北市國民黨部與8名市議員共同署名的文宣，涉及抹黑謾罵、移花接木。（資料照，記者王藝菘攝）

    李慶元指出，這份由台北市國民黨部與8名市議員共同署名的文宣，涉及抹黑謾罵、移花接木。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 不起訴 意圖使人不當選 李慶元 議員 選罷法
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