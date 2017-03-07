色魔李宗瑞還不知！高院更一審判他39年2月

2017-03-07 13:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］富少李宗瑞被控迷姦、偷拍多名女被害人，其中性侵、偷拍5名女子已被判刑20年定讞，高等法院更一審今再針對李宗瑞對9名女子涉強制性交、乘機性交部分，各判處4年10月到5年2月不等徒刑，共判39年2月，仍可上訴；李宗瑞今天未出庭聆判決，他目前在台北監獄執行中，北監表示，李宗瑞目前仍不知判決結果。

北監表示，李宗瑞近日表現都很正常，也無任何違規紀錄，被安排在摺紙工廠工作，前幾天他的律師曾辦理律見，可能是針對今日開庭進行討論，李宗瑞還不知道判決結果，目前情緒十分平靜。