評估無繼續吸毒傾向 土豪哥獲不起訴
2017-03-07 10:53
〔記者謝君臨／台北報導〕「土豪哥」朱家龍涉及W飯店命案，遭查出提供多種毒品予現場男女施用，上月22日被依違反《藥事法》起訴，求刑12年，因他有台灣與加拿大雙重國籍，且與同案其餘被告互相推諉刑事責任，台北地院裁定收押禁見；此外，因涉嫌吸毒被觀察勒戒的朱家龍及酒店經紀洪聖晏，經評估無繼續施用傾向，台北地檢署今將2人不起訴。
北院日前召開羈押庭，土豪哥全程喊冤，哽咽「盼能返家與父母碰面。」但法官表示，依據檢方起訴結果可認定朱家龍有提供毒品、卻當庭否認；且朱男具加拿大國籍，恐有逃亡、串證與滅證之虞，仍裁定收押禁見，隨即押往台北看守所。
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